Als Belastungsfaktor würden Branchenbeobachter dabei vor allem den andauernden Schuldenstreit in den USA werten. Könnten sich Demokraten und Republikaner nicht zeitnah auf eine Lösung einigen, drohe den USA der Zahlungsausfall.



Ohne Einigung könnte der gefürchtete "Tag X", an dem der Regierung das Geld ausgehe, bereits am 1. Juni erreicht sein, würden Experten warnen. Am Mittwoch hätten die Analysten der US-Bank JPMorgan die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich so weit komme, auf "25 Prozent und steigend" beziffert. Am Markt sorge das verständlicherweise für Unsicherheit. Vor allem riskantere Anlageklassen wie Kryptowährungen würden vor diesem Hintergrund gemieden.



Doch selbst wenn der Zahlungsausfall in den USA noch abgewendet werden könne, dürften vorerst Makrofaktoren das beherrschende Thema für die Kursentwicklung am Kryptomarkt bleiben. "Auf der anderen Seite des Debakels um die US-Schuldenobergrenze wartet geduldig eine Welt, in der Inflation und Zinssätze die Märkte bewegen, und das bedeutet, dass mehr Unruhe für Bitcoin und Kryptowährungen zu erwarten ist", habe Antoni Trenchev, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter des Krypto-Kreditgebers Nexo gegenüber Barron's gesagt.



Der Kurssprung vieler US-Tech-Aktien - allen voran NVIDIA - in dieser Woche habe Bitcoin und Co dagegen keine unmittelbaren Impulse liefern können. Der Grund: Der Aufschwung in der Technologiebranche sei primär durch die Begeisterung der Investoren über die Möglichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz ausgelöst worden - und damit habe der Bitcoin relativ wenig zu tun.



Das positive Momentum vom Jahresanfang habe zweifelsohne nachgelassen, doch angesichts der großen Unsicherheit schlage sich der Bitcoin noch vergleichsweise solide. Wichtig wäre, dass die charttechnische und psychologische Unterstützung bei rund 25.000 Dollar auch weiterhin unverletzt bleibe. Denn in einem freundlicheren Makro-Umfeld stünden die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung dann nicht schlecht.



DER AKTIONÄR bleibe bei seiner positiven Langfrist-Prognose für den Bitcoin. Investierte Anleger und Neueinsteiger brauchen aber viel Geduld und starke Nerven, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (26.05.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Quartalszahlen und ein starker Ausblick haben der Aktie von NVIDIA in dieser Woche einen massiven Kurssprung beschert und auch im übrigen Tech-Sektor für gute Stimmung gesorgt, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Kryptomarkt, der in der Vergangenheit stark mit US-Tech-Titeln korreliert habe, habe daraus aber kein Kapital schlagen können.Trotz moderater Kursgewinne am heutigen Freitagnachmittag notiere der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) auf 7-Tages-Sicht nahezu unverändert bei rund 26.700 Dollar. Damit bleibe er in der vergleichsweise engen Trading-Range der vergangenen Wochen, habe sich zuletzt aber tendenziell deren unterem Ende angenähert.Auch am übrigen Kryptomarkt seien große Sprünge auch Wochensicht eher die Ausnahme gewesen. Die Stimmung unter den Marktteilnehmern - gemessen am Fear & Greed Index für den Kryptomarkt - verharre dabei im "neutralen" Bereich und pendle seit nunmehr zwei Wochen eng um die 50-Punkte-Marke.