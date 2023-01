Nach seiner Auslieferung in die USA sei Bankman-Fried gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar freigekommen. Allerdings müsse bei US-Verfahren in der Regel nur ein Bruchteil der Kautionssumme hinterlegt werden. Der frühere Krypto-Milliardär habe im November erklärt, nur noch rund 100.000 Dollar zu besitzen.



Laut US-Medien sei bei dem Kautionsantrag unter anderem das Haus seiner Eltern, zweier Professoren der US-Eliteuni Stanford, als Sicherheit eingebracht worden. Zudem gebe es zwei Bürgen, deren Identität allerdings unter Verschluss bleiben solle. Richter Kaplan habe einem entsprechenden Antrag von Bankman-Frieds Anwälten am Dienstag stattgegeben.



FTX sei im Oktober wegen enormer Mittelabzüge im Zuge von Liquiditätssorgen binnen weniger Tage zusammengebrochen. Milliarden an Kundengeldern hätten nicht ausgezahlt werden können.



Bankman-Fried, in der Kryptobranche nur SBF genannt, sei am 11. November zurückgetreten und habe im US-Bundesstaat Delaware Insolvenz für den Konzern beantragt. Kurz zuvor hätten bereits Behörden auf den Bahamas Firmengelder eingefroren. Gegen den FTX-Gründer würden in den USA auch zivilrechtliche Verfahren und Sammelklagen laufen.



Während die juristische Aufarbeitung des FTX-Skandals gerade erst beginne, sorge das Thema am Kryptomarkt für keine allzu großen Bewegungen mehr. Der Bitcoin stecke trotz moderater Kursgewinne am Mittwochmorgen in einer mehrwöchigen Seitwärtsrange zwischen 16.400 und 17.000 Dollar. Lediglich einige Altcoins würden zur Stunde etwas deutlichere Kursgewinne verbuchen.



Zwar wäre eine Gegenbewegung am Kryptomarkt nach der Talfahrt der vergangenen Monate überfällig, für eine nachhaltige Trendwende oder gar einen neuen Bullenmarkt würden nach Einschätzung des AKTIONÄR derzeit aber die Impulse fehlen. Investiere Anleger und interessierte Neueinsteiger würden daher weiterhin Geduld brauchen. (04.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Obwohl die Beweislast schon jetzt erdrückend wirkt und sich zwei seiner engsten Vertrauten bereits schuldig bekannt haben, hat FTX-Gründer Sam Bankman-Fried bei einer Anhörung vor einem New Yorker Gericht wie erwartet auf nicht schuldig plädiert, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Verteidigung und Staatsanwaltschaft hätten nun rund neun Monate Zeit, den Prozess vorzubereiten.Die Staatsanwaltschaft werfe Bankman-Fried Betrug, Geldwäsche und andere Straftaten vor. So solle er Investoren seines vor rund zwei Monaten kollabierten Kryptoimperiums in die Irre geführt und in großem Stil Kundengelder veruntreut haben. Der 30-Jährige gebe Fehler zu, weise Betrugsabsichten aber von sich.Bankman-Fried sei am 12. Dezember auf Betreiben der US-Justizbehörden auf den Bahamas verhaftet worden, wo FTX - vor dem Kollaps einer der größten Handelsplätze für Kryptowährungen wie Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) - den Hauptsitz gehabt habe. Andere ehemalige FTX-Topmanager hätten sich schuldig bekannt und den Konzerngründer schwer belastet.