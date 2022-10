Erstens, die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), die wohl mächtigste Finanzaufsichtsbehörde der Welt, rede immer lauter darüber, dass viele bedeutende Krypto-Anlagen in ihren Zuständigkeitsbereich fallen würden, und versuche zunehmend, Fakten zu schaffen. Lange Zeit sei die SEC der Meinung gewesen, dass die Krypto-Anlagen aufgrund ihrer extrem dezentralen Strukturen nicht als Wertpapiere im eigentlichen Sinne gelten könnten und deshalb auch nicht der SEC-Wertpapieraufsicht unterlägen. In jüngster Zeit jedoch würden sich die Verlautbarungen und Signale mehren, dass sich in der SEC die Einschätzung durchsetze, dass die meisten Krypto-Institutionen zukünftig die strengen Regeln der Finanzbranche einhalten müssten, angefangen von den Maßnahmen rund um die Geldwäsche-Prävention, über den Umgang mit Insider-Informationen bis hin zur Einhaltung von Eigenkapitalvorschriften.

Zu diesem Sinneswandel habe vermutlich auch beigetragen, dass - und dies sei zugleich der zweite Punkt - bei dem zweitgrößten Krypto-Vehikel Ethereum Mitte September eine tiefgreifende technische Veränderung stattgefunden habe, nämlich der Umstieg beim Konsensmechanismus von "Proof of Work" zu "Proof of Stake". Diese Umstellung bedeute zwar eine enorme Verringerung des Energieverbrauchs bei einzelnen Transaktionen, mindere zugleich aber auch in erheblichem Ausmaß die Dezentralität des Netzwerks. Dies sei der Preis dafür, dass durch den massiv reduzierten Stromverbrauch ein starkes Gegenargument gegen die Blockchain-Technologie und gegen den Einsatz der darauf basierenden Krypto-Anlagen entkräftet werde. Der geringere Stromverbrauch könnte eine verstärkte Anwendung der Blockchain-Technologie - beispielsweise im Finanzsektor - begünstigen.



Schließlich laute der dritte Punkt für das Ankommen der Krypto-Welt "auf dem Boden der Tatsachen", dass es inzwischen zu einer sichtbaren Bereinigungswelle auf dem Markt komme. Beispielhaft hierfür seien Insolvenzen bei Krypto-Börsen und Tauschplattformen genannt, ebenso wie das Scheitern eines bedeutenden "Stablecoins", bei dem ein rein Algorithmus-basierter Sicherungsmechanismen ein Eins-zu-Eins-Tauschverhältnis zum US-Dollar gewährleisten sollte. Einen großen Beitrag zu der Bereinigungswelle hätten die beiden zentralen Markt- und Konjunkturthemen dieser Zeiten geleistet: Die deutlich gestiegenen Marktzinsen würden die relative Attraktivität von Krypto-Anlagen als Alternative zu festverzinslichen Anlagen verringern und sie würden kreditfinanzierte Investitionen von Krypto-Anlegern verteuern. Zudem würden die weltweit zum Teil dramatisch gestiegenen Strompreise das Geschäftsmodell vieler Krypto-Schürfer ins Wanken bringen, denn die Einnahmen würden die gestiegenen Kosten nicht mehr ausgleichen.



Der Bitcoin, der Dinosaurier aller Krypto-Anlagen, und mit ihm die meisten seiner Tausende von Krypto-Nachkommen hätten im Vergleich zum Allzeithoch vom November 2021 gut zwei Drittel an Wert verloren. Allein schon diese Tatsache bestätige die Analysten der DekaBank in ihrer Einschätzung, dass Geldanlagen in der Krypto-Welt mit einem enorm hohen Risiko verbunden seien und damit aus heutiger Sicht nicht für den langfristigen und systematischen Vermögensaufbau geeignet seien. Weiterhin seien sie hochspekulativ, am ehesten vielleicht mit den risikoreichsten Aktien aus dem Tech-Bereich zu vergleichen.



Für die Analysten der DekaBank bleibe es vor allem spannend zu beobachten, ob die Blockchain-Technologie zu einer Innovationswelle gerade im Finanzbereich führe. Die Ethereum-Neuerungen könnten hierbei eine bedeutende Rolle spielen. (10.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lässt man die Entwicklungen der vergangenen Wochen rund um die Krypto-Märkte Revue passieren, so gewinnt man den Eindruck, dass nun nach der langjährigen "Sturm und Drang"-Zeit eine Etablierungs- und Konsolidierungsphase begonnen haben dürfte, so die Analysten der DekaBank.Dies würden sie beispielhaft an mehreren Punkten festmachen.