Bittrex schulde der Behörde demnach rund 24 Millionen Dollar aus einem Vergleich im Vorjahr. Der Grund: Das Unternehmen solle nicht genug getan haben, um die Nutzung der Kryptobörse durch Personen aus dem Iran, Kuba und anderen Ländern auf der Sanktionsliste zu unterbinden.



Die verbliebenen Nutzer brauchen sich nach Unternehmensangaben jedoch nicht um ihre Krypto-Bestände bei Bittrex sorgen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Evan Hegel, Co-Chief Restructuring Officer bei Bittrex, habe einen Liquidierungsplan angekündigt, der ihnen die Möglichkeit geben solle, ihre Krypto-Bestände sicher von der Plattform abzubuchen.



Bei Twitter habe Mitgründer und CEO Richie Lai den Insolvenzantrag nach Chapter 11 bestätigt und erklärt, dass die Kundengelder bei der Kryptobörse "zu 100 Prozent" vorhanden seien.



Zudem stelle das Unternehmen klar, dass nur die US-Sparte Bittrex Inc. und einige Tochterunternehmen von der Insolvenz betroffen seien. Bittrex Global werde wie gewohnt weiterarbeiten und stehe Nutzern außerhalb der USA auch weiterhin zur Verfügung.



Auch wenn das US-Geschäft von Bittrex ohnehin schon auf Eis gelegen habe, habe die Meldung in der ohnehin angespannten Lage am Kryptomarkt für zusätzliche Unsicherheit gesorgt. Die Erinnerungen an die Pleiten von FTX, Celsius, Voyager und Co seien schließlich noch frisch.



Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) sei dadurch am Montag bis auf rund 27.300 Dollar zurückgekommen, habe sich seither aber wieder etwas erholen können. Nach dem starken Lauf zu Jahresbeginn sehe es nun zunächst nach einer Konsolidierung aus. Auf lange Sicht bleibe DER AKTIONÄR aber klar bullish. (09.05.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Obwohl sich die Kurse am Kryptomarkt seit Jahresanfang teils deutlich erholt haben, kommt die Branche nicht zur Ruhe, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit Bittrex habe am Montag eine weitere große Krypto-Firma in den USA Insolvenz anmelden müssen. Eine Klage der US-Börsenaufsicht SEC im April habe dem Kryptobörsenbetreiber offenbar den Rest gegeben.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur "Bloomberg" hätten Bittrex und diverse Tochterunternehmen am Montag im US-Bundesstaat Delaware Insolvenz angemeldet. Das operative Geschäft in den USA habe der Kryptobörsenbetreiber bereits Ende April eingestellt, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC das Unternehmen vor einem Bundesgericht verklagt habe. Bittrex habe jahrelang gegen geltende Wertpapiergesetze verstoßen, so der Vorwurf der Behörde.In der nun veröffentlichten Insolvenzmeldung nenne das Unternehmen mehr als 100.000 Gläubiger und beziffere die Verbindlichkeiten und Vermögenswerte auf jeweils rund eine Milliarde Dollar. Da es nicht das erste Mal sei, dass Bittrex Ärger mit den Behörden habe, zähle das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums zu den größten Gläubigern des Unternehmens.