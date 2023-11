Für Branchenbeobachter kein allzu schlechter Deal: "Eine Einigung mit einer Überwachungsklausel könnte ein Kompromiss sein, der Investoren schützt und Binance die Möglichkeit gibt, sich in eine institutionellere und konformere Richtung zu entwickeln", habe etwa Matt Walsh von der Krypto-Venture-Firma Castle Island Ventures gegenüber "Bloomberg" gesagt.



Einen Freibrief für Binance-Mitgründer und -CEO Changpeng "CZ" Zhao sehe der kolportierte Deal allerdings nicht vor, im Gegenteil: Er könnte im Gegenzug persönlich belangt und angeklagt werden. Zhao besitze jedoch eine Staatsbürgerschaft der Vereinigten Arabischen Emirate - ein Land, das kein Auslieferungsabkommen mit den USA geschlossen habe. Sofern er nicht freiwillig komme oder von einem Drittstaat ausgeliefert werde, könnte das eine hohe Hürde für ein mögliches US-Verfahren gegen ihn darstellen.



Die Verhandlungen zwischen Justizministerium und Binance seien noch im Gange und weitere Details wie Zeitplan, Ausgestaltung und Höhe der Strafe nicht endgültig festgelegt, würden die Insider berichten. Ihren Darstellungen zufolge sei aber eine Einigung bis Ende des Monats möglich.



Obwohl Binance die weltgrößte Kryptobörse nach Handelsvolumen und damit ein wichtiger Branchenplayer sei, halte sich die Marktreaktion auf die Meldung bislang in Grenzen. Während der Kurs von BNB, der nativen Kryptowährung von Binance, mit Kursgewinnen reagiert habe und am Dienstagvormittag auf 24-Stunden-Sicht rund fünf Prozent höher notiere, würden die übrigen Top-Coins im Konsolidierungsmodus bleiben.



Der Bitcoin trete dabei mit einem kleinen Plus von 0,5 Prozent im Bereich von 37.350 Dollar auf der Stelle, nachdem er in den vergangenen Wochen deutliche Gewinne verzeichnet habe. DER AKTIONÄR erwarte hier mittel- und langfristig eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. (21.11.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während Spot-ETF- und Halving-Fantasie den Bitcoin - und mit ihm auch den übrigen Kryptomarkt - in den letzten Monaten beflügelt haben, ist das Thema Regulierung wieder etwas in den Hintergrund getreten, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Im Zwist zwischen den US-Behörden und der weltgrößten Kryptobörse Binance deute sich nun allerdings eine Lösung an.Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichte, sollten das US-Justizministerium und die Kryptofirma vor einer Einigung zur Beilegung des seit Jahren schwelenden Streits arbeiten. Die Behörden seien demnach bereit, die Ermittlungen wegen angeblichen Finanzbetrugs, Geldwäsche und Sanktionsverstößen fallen zu lassen - allerdings gegen hohe Auflagen.