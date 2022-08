Zu verdanken sei das unter anderem Ethereum, wo ein überdurchschnittliches Kursplus von mehr als neun Prozent auf fast 1.600 Dollar zu Buche stehe. Damit sei Ether abermals der Top-Performer in den Top 10 nach Market Cap und könne als einer der ersten Coins die Verluste der vergangenen sieben Tage komplett ausgleichen.



Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank FED und entsprechende Aussagen von deren Chef, Jerome Powell, in der Vorwoche hätten die Erholungsrally an den Märkten zuletzt ausgebremst und auch am Kryptomarkt für einen deutlichen Dämpfer gesorgt. Befürchtungen, wonach kurzfristig Tausende Bitcoins aus dem Bestand der insolventen Kryptobörse Mt.Gox auf den Markt kommen könnten, hätten insbesondere den Kurs der digitalen Leitwährung zusätzlich belastet.



Beides scheine nun erst einmal eingepreist zu sein. Impulse für eine nachhaltige Erholung seien - mit Ausnahme des wichtigen Upgrades bei Ethereum ("Merge"), welches voraussichtlich am 15. September stattfinden solle - derzeit allerdings Mangelware. Auf Sicht dürften weiterhin Makrofaktoren wie Zins- und Rezessionssorgen sowie wie die anhaltend hohe Korrelation mit dem US-Aktienmarkt die Kursentwicklung prägen.



DER AKTIONÄR rechne bei Bitcoin und Ethereum daher kurz- und mittelfristig mit einer Fortsetzung der volatilen Seitwärtsbewegungen. Mutige Anleger mit langem Atem könnten die aktuellen Kursniveaus aber weiterhin nutzen, um eine erste Position auf- oder eine bestehende auszubauen.



Wer sich neben den beiden Platzhirschen acht weitere trendstarke und aussichtsreiche Coins ins Depot holen wolle, ohne dabei an einer Kryptobörse handeln zu müssen, könne zudem einen Blick auf den Krypto TSI Index von DER AKTIONÄR werfen. (30.08.2022/ac/a/m)







