Besondere Spannung würden die Inflationsdaten diesmal vor dem Hintergrund bergen, dass am Mittwoch (14. Dezember) der letzte Zinsentscheid der FED auf der Agenda stehe. Nach entsprechenden Andeutungen von Notenbankchef Jerome Powell würden die Marktteilnehmer diesmal auf eine kleinere Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte hoffen. Ob sich dieser Wunsch erfülle, dürfte aber maßgeblich von der Entwicklung der Inflation in den USA abhängen.



Die starken Zinserhöhungen der vergangenen Monate als Reaktion auf die rasant gestiegene Inflation hätten maßgeblich zu den Verlusten am Kryptomarkt über weite Strecken des laufenden Jahres beigetragen. Die Hoffnungen auf eine Kurserholung bei einer geldpolitischen Kehrtwende der FED seien nun entsprechend groß.



Die am Dienstag (13. Dezember) anberaumte Anhörung von FTX-Gründer Sam Bankman-Fried vor dem zuständigen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses dürfte indes keine bahnbrechenden Erkenntnisse liefern. Laut Branchenexperten werde dabei vor allem die Geschehnisse, die zur plötzlichen Insolvenz des Kryptobörsenbetreibers im November geführt hätten, im Fokus stünden - und nicht so sehr die Folgen für den gesamten Kryptomarkt sowie dessen Regulierung.



Der Zusammenbruch der bis dato viertgrößten Kryptobörse nach Handelsvolumen habe die Kurse von Bitcoin und Co Mitte November noch tiefer in die Verlustzone gedrückt und Sorgen vor einem Domino-Effekt in der Branche geweckt.



Langweilig werde es in diese Woche nicht, wobei nach Einschätzung des AKTIONÄR vor allem die US-Inflationsdaten und die Leitzinsentscheidung der FED die Kurse am Kryptomarkt bewegen dürften. Ob es für eine nachhaltige Erholungsrally reiche, sei aber fraglich, denn die FTX-Pleite habe doch viel Vertrauen und Fantasie zerstört. DER AKTIONÄR rate Neueinsteigern daher weiterhin zum Abwarten. (12.12.2022/ac/a/m)







Am Kryptomarkt dominieren zu Wochenbeginn wieder die roten Vorzeichen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit einem Minus von rund einem Prozent schlage sich der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) dabei noch vergleichsweise solide und pendle weiter um die Marke von 17.000 Dollar. Im weiteren Wochenverlauf dürfte die Volatilität aber weiter zunehmen, denn es stünden mehrere wichtige Termine auf der Agenda.Bereits am morgigen Dienstag (13. Dezember) würden die Daten zu den US-Verbraucherpreisen im November veröffentlicht. Nachdem sich die Inflation bereits im Oktober deutlicher als erwartet abgeschwächt habe, würden Marktbeobachter dabei mit weiter sinkender Tendenz rechnen. Im Schnitt werde im November eine Teuerungsrate von 7,3 Prozent erwartet.