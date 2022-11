Dort interpretiere man den Musk-Tweet als weiteres Indiz für eine Einführung von DOGE als Zahlungsmittel bei Twitter. Entsprechende Spekulationen würden sich seit Bekanntwerden von Musks Plänen zur Übernahme des Kurznachrichtendienstes hartnäckig halten und seien durch mehr oder weniger offensichtliche Hinweise des Tech-Milliardärs immer wieder befeuert worden.



Im Zuge des Twitter-Übernahme durch Elon Musk habe der Kurs von Dogecoin in den vergangenen Tagen bereits kräftig angezogen. Durch das Halloween-Bild würden aktuell noch einmal rund 25 Prozent dazukommen. Auf 7-Tages-Sicht summiere sich das Kursplus damit auf rund 145 Prozent. Knapp unterhalb der 15-Cent-Marke stehe der Kurs nun so hoch wie seit Ende April nicht mehr.



Dogecoin steche damit einmal mehr heraus und dürfte diese Outperformance auch aufrechterhalten - zumindest solange Musk die Spekulationen weiter anheize. Die Vergangenheit habe aber gezeigt, dass der Spaß-Coin dabei aber auch besonders anfällig für zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen sei. Zudem stehe mit dem Zinsentscheid der FED am morgigen Mittwoch ein weiterer Härtetest für die Stimmung an den Märkten an.



Eine Wette auf den Dogecoin sollten daher allenfalls erfahrene und sehr risikobereite Krypto-Trader wagen. Für langfristig orientierte Krypto-Investoren würden indes Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) und Ethereum die erste Wahl bleiben.



Wer breit gestreut mit zehn besonders trendstarken Coins nach dem bewährten TSI-System und darüber hinaus ganz bequem ohne Anmeldung an einer Kryptobörse einsteigen will, kann zum Krypto TSI Index (ISIN: DE000A3DMM16, WKN: A3DMM1) von DER AKTIONÄR greifen, so Nikolas Kessler. (01.11.2022/ac/a/m)







