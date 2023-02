FED-Chef Jerome Powell habe zuletzt erneut weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Zwar erwarte er im laufenden Jahr einen "signifikanten" Rückgang der Inflationsrate. Bis diese wieder das von der FED anvisierte Ziel von zwei Prozent erreiche, werde es aber wohl noch bis 2024 dauern.



Hoffnungen, dass die Notenbank das Tempo der Zinserhöhungen weiter drosseln oder diese gar pausieren könnte, hätten zuletzt für wachsende Zuversicht an den Märkten gesorgt - und auch maßgeblich zur Erholungsrally bei Bitcoin und Co seit Jahresanfang beigetragen.



Die Teilnehmer am Kryptomarkt scheinen mit dieser Perspektive aber leben zu können, denn die Kurse haben nach Veröffentlichung des FED-Protokolls wieder angezogen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Der Bitcoin sei dabei am frühen Donnerstagmorgen kurzzeitig bis in den Bereich von 24.600 Dollar zurückgekehrt und notiere auf 24-Stunden-Sicht aktuell rund zwei Prozent höher bei 24.440 Dollar.



Auch am übrigen Kryptomarkt würden am Donnerstagvormittag wieder die grünen Vorzeichen dominieren. Die Market Cap aller Coins und Token lege um 1,7 Prozent auf 1,11 Billionen Dollar zu. Die Stimmung der Investoren - gemessen am Fear & Greed Index für den Kryptomarkt - sei ebenfalls nur leicht gesunken. Mit 56 Zählern signalisiere das Stimmungsbarometer weiterhin "Gier".



Dass Bitcoin und Co zuletzt deutlich resilienter auf Makro-Einflüsse oder das regulatorische Säbelrasseln der US-Börsenaufsicht SEC in der Vorwoche reagiert hätten, und die Korrelation mit dem US-Aktienmarkt etwas nachgelassen habe, sei aus Sicht des AKTIONÄR ein gutes Zeichen. Nach dem starken Lauf zu Jahresbeginn kehre das Investoren-Interesse an der jungen Assetklasse zurück.



Gleichwohl seien kurz- und mittelfristig jederzeit auch schärfere Rücksetzer möglich. Für mutige Kryptofans mit langem Atem wären das aber Chancen zum (Nach-)Kauf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (23.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls zum Februar-Zinsentscheid der US-Notenbank FED am gestrigen Mittwochabend hat am Kryptomarkt ein geteiltes Echo hervorgerufen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem die Kurse im Vorfeld und unmittelbar nach der Veröffentlichung zunächst gefallen seien, seien viele Coins und Token im Laufe der Nacht in die Gewinnzone zurückgekehrt.Bereits vor den FED-Minutes am Vorabend sei die Anspannung an den Märkten greifbar gewesen. Am Kryptomarkt habe das am Mittwoch zu Verlusten geführt, der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) habe kurz vor der Veröffentlichung bei 23.644 Dollar sein Tagestief markiert.