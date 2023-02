Auf Wochensicht habe der Bitcoin aber dennoch merklich Federn lassen müssen, denn wenige Tage zuvor habe er nur noch weniger Cent unter dem August-Hoch bei 25.136 Dollar notiert. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über diesen Widerstand wäre der Weg zur 30.000-Dollar-Marke zumindest aus charttechnischer Sicht weitgehend frei.



Erneut aufflammende Zins- und Inflationssorgen hätten den Bullen aber zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zudem brodle es in Sachen Regulierung weiter. Aussagen von SEC-Chef Gary Gensler, wonach alle Kryptowährungen außer dem Bitcoin als Wertpapiere zu behandeln und in den USA entsprechen zu regulieren wären, würden für zusätzliche Ungewissheit sorgen - wenngleich viele Vertreter der Kryptoszene und auch Juristen dieser Einschätzung bereits widersprochen hätten.



Viele Altcoins hätten auf Wochensicht aber dennoch stärker verloren als der Bitcoin, wobei die Rücksetzer bei den Top-Performern seit Jahresanfang naturgemäß etwas größer ausfallen würden. Nach 50 Prozent Kursplus und mehr innerhalb weniger Wochen hätten einige Marktteilnehmer hier erst einmal Gewinne mitgenommen.



Am Montagvormittag könnten neben dem Bitcoin auch zahlreiche Altcoins wieder moderate Kursgewinne verbuchen. Die zu Jahresbeginn gestartete Erholung habe im Februar aber merklich an Dynamik verloren. Das sei zunächst kein Grund zur Sorge, Krypto-Investoren sollten sich aber tendenziell auf weiter steigende Volatilität einstellen. An der positiven Langfrist-Prognose des AKTIONÄR ändere das aber nichts. (27.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Für die zu Jahresbeginn gestartete Erholung am Kryptomarkt gab es zuletzt einen Dämpfer, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Auf Sicht der vergangenen sieben Tage hätten sämtliche Coins und Token in den Top 20 nach Market Cap mehr oder weniger deutliche Verluste erlitten. Zum Start in die neue Woche würden am Montagvormittag aber wieder die grünen Vorzeichen dominieren.