Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen oder gar wieder sinkenden Zinsen im weiteren Jahresverlauf hätten in den letzten Wochen auch am Kryptomarkt wieder für wachsende Zuversicht und steigende Kurse gesorgt. Diese Hoffnung lebe auch nach den jüngsten Äußerungen des FED-Chefs weiter.



Nachdem der Bitcoin am Mittwoch vor dem richtungsweisenden Termin zunächst eng um die 23.000-Dollar-Marke gependelt sei, sei es in der ersten Reaktion kurz nach dem Zinsentscheid auf das Tagestief von 22.878 Dollar nach unten gegangen. Anschließend hätten aber schnell die Bullen wieder das Ruder an sich gerissen.



Ausgehend vom Tagestief sei es binnen weniger Stunden um fast 1.300 Dollar beziehungsweise 5,6 Prozent auf 24.167 Dollar nach oben gegangen. Damit habe der Kurs zum ersten Mal seit August 2022 wieder oberhalb der 24.000er-Marke notiert. Dieses Niveau habe der Kurs zwar nur kurz halten können, auf 24-Stunden-Sicht stehe am Donnerstagmorgen aber dennoch ein Plus von drei Prozent auf rund 23.800 Dollar zu Buche.



Viele Altcoins würden zur Stunde sogar noch deutlich größere Kursgewinne verzeichnen. Top-Performer unter den zehn größten Coins nach Marktkapitalisierung sei Polygon mit einem Plus von rund zwölf Prozent. Der summierte Wert aller Coins und Token steige auf 24-Stunden-Sicht im fast vier Prozent auf 1,09 Billionen Dollar.



Befürchtungen, dass die FED der Erholungsrally am Kryptomarkt am Mittwoch den Wind aus den Segeln nehmen könnte, hätten sich zunächst nicht bewahrheitet. Dennoch sei nach dem starken Jahresauftakt jederzeit auch mit einer Konsolidierung zu rechnen. Speziell bei Bitcoin und Ethereum wäre das nach Einschätzung des AKTIONÄR aber eine Chance für mutige Langfrist-Investoren, um eine erste Position aufzubauen oder den Einstand zu verbilligen.



Wer dabei breit gestreut und ohne Anmeldung bei einer Kryptobörse einen Fuß in die Tür stellen möchte, könne einen Blick auf den Krypto TSI Index werfen. Dieser beinhalte neben dem Bitcoin noch neun weitere, trendstarke Kryptos. (02.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch die neuerliche Leitzinserhöhung der US-Notenbank FED am Mittwochabend und die Aussicht auf zunächst weiter steigende Zinsen konnte die Bullen am Kryptomarkt nicht stoppen: Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) hat in der Nacht den höchsten Stand seit fast sechs Monaten erreicht und auch am Krypto-Gesamtmarkt dominieren im Anschluss die grünen Vorzeichen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Wie am Markt erwartet sei der Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,5 bis 4,75 Prozent angehoben worden. Zwar sei das der kleinste Zinsschritt seit Monaten, FED-Chef Jerome Powell habe aber klargestellt, dass die Arbeit der Notenbank damit noch lange nicht getan sei. Es sei zu früh, um im Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise den Sieg zu verkünden.Die straffere Geldpolitik habe zuletzt bereit Erfolge gezeigt. So sei die Inflation in den USA zuletzt gesunken, mit einem Plus von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat habe sie im Dezember aber immer noch auf hohem Niveau gelegen. Damals habe die FED vorausgesagt, dass sie den Leitzins in diesem Jahr auf etwas mehr als fünf Prozent anheben wolle. Am Mittwoch habe Powell nun deutlich gemacht: "Wir werden den Kurs beibehalten, bis die Aufgabe erledigt ist."