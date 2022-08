Die Markterwartung bei der Inflationsrate liege bei 8,7%. Sollte sich die Teuerung im Juli überraschend stark abgeschwächt haben, wäre das ein Indiz, dass die Maßnahmen der FED endlich Wirkung zeigen würden - was an den Märkten wiederum gut ankommen dürfte.



Am Dienstagnachmittag sorge die bevorstehende Veröffentlichung allerdings erst einmal für erhöhte Nervosität unter den Marktteilnehmern und entsprechend fallende Kurse. Auch auf kurze und mittlere Sicht sei weiterhin mit erhöhter Volatilität zu rechnen, doch grundsätzlich stimme die Richtung bei Bitcoin und Ethereum wieder.



Mutige Anleger mit langem Atem könnten daher wieder einen Fuß in die Tür stellen oder bestehenden Positionen nach und nach aufstocken.



