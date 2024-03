Ähnlich wie die Spot-ETFs in den USA würde dies insbesondere institutionellen Investoren den Zugang zum Bitcoin deutlich vereinfachen. In Deutschland gebe es bereits seit geraumer Zeit ETNs beziehungsweise ETPs, die physisch mit Bitcoin hinterlegt seien und Anlegern auch ohne Anmeldung bei einer Kryptobörse einen bequemen Zugang zu der Digitalwährung ermöglichen würden.



Anders als nach den beiden Verlaufshochs in der Vorwoche, als Gewinnmitnahmen den Kurs rasch wieder hätten zurückfallen lassen, halte sich der Bitcoin nach dem neuen Höchststand am heutigen Montag auf hohem Niveau. Die Chancen auf eine Fortsetzung der Rally stünden nun gut, denn aus charttechnischer Sicht sei der Weg nach oben nun frei, während die fundamentalen Aussichten unverändert stark seien.



Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Mutige Neueinsteiger könnten das frische Kaufsignal nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen - sollten dabei aber noch etwas Pulver trocken halten, um bei etwaigen Rücksetzern nachkaufen zu können.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (11.03.2024/ac/a/m)





