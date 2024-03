Die Aktie von MicroStrategy knüpfe indes mit einem Minus von mehr als zehn Prozent an die fast 16-prozentige Talfahrt vom Montag an. Die Bullen würden nun dem massiven Kursanstieg der letzten Wochen Tribut zollen. Allein seit Mitte Februar habe sich der Kurs in der Spitze mehr als verdoppelt und erste Anzeichen für eine Überhitzung gezeigt. "Der Aktionär" habe daher in der Vorwoche geraten, erste Teilgewinne mitzunehmen und bei der verbliebenen Position den Stopp nachzuziehen. Sobald der Bitcoin wieder steige, dürfte aber auch die Aktie von MicroStrategy wieder den Vorwärtsgang einlegen.



Zumal der Rücksetzer beim Bitcoin sogar sein Gutes für den Software-Konzern habe: In der Vorwoche habe sich MicroStrategy über eine weitere Wandelanleihe nämlich noch einmal 500 Millionen Dollar für Bitcoin-Käufe besorgt. Zu aktuellen Kursen um 63.000 Dollar bekomme das Unternehmen dafür fast 1.000 Bitcoin mehr als noch vor einer Woche, als der Kurs das neue Rekordhoch angesteuert habe.



Auch die Aktien der Bitcoin-Miner CleanSpark, Marathon Digital und Riot Platforms würden kurz vor Handelsstart in New York mit Abschlägen von mehr als fünf Prozent an moderate Vortagesverluste anknüpfen. Wegen des nahenden Halvings, das das operative Geschäft der Miner durchaus belasten könnte, hätten sie zuletzt allerdings auch schon weniger stark performt als der Bitcoin und andere Aktien von Unternehmen aus dem Krypto-Sektor.



Bei CleanSpark und Marathon Digital habe "Der Aktionär" bereits in den letzten Wochen kräftige Gewinne realisiert, beide Titel stünden seither auf der Watchlist. Bei der noch laufenden Empfehlung für die Riot-Aktie würden investierte Anleger den Stopp im Auge behalten.



Hierzulande knüpfe die Aktie der Bitcoin Group an die Korrektur der vergangenen Tage an und verliere am Dienstagmittag weitere sieben Prozent. Ausgehend vom Mehrjahreshoch am letzten Donnerstag summiere sich der Abschlag inzwischen auf rund 18 Prozent. Die Bitcoin Group sei momentan keine laufende "Aktionär"-Empfehlung.



Der Bitcoin sei auf Konsolidierungskurs und sorge damit im gesamten Sektor für teils deutliche Rückschläge. Das sei schmerzhaft, keine Frage - helfe aber auch, die Lage am Markt wieder etwas abzukühlen und ein solides Fundament für weitere Kurssteigerungen zu bilden.



Mittel- und langfristig bleibe "Der Aktionär" ganz klar bullish für Bitcoin und Co, denn an den starken Aussichten habe sich nichts geändert. Mutige Anleger, die auf eine baldige Fortsetzung der Rekordjagd spekulieren würden, könnten den aktuellen Rücksetzer daher als Chance zum (Nach-)Kauf nutzen.





Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (19.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Korrektur beim Bitcoin geht weiter und hat den Kurs am Dienstagvormittag wieder unter die Marke von 63.000 Dollar gedrückt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Er notiere damit nun mehr als 10.000 Dollar unter dem neuen Rekordhoch aus der Vorwoche. Das bleibe auch für die Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt nicht folgenlos.Nachdem der Bitcoin am letzten Donnerstag bei rund 73.750 Dollar ein neues Rekordhoch markiert habe, sei ein Rücksetzer gefolgt, der den Kurs auch in der neuen Woche unter Druck halte. Am Dienstagmittag notiere die digitale Leitwährung auf 24-Stunden-Sicht rund 7,5 Prozent tiefer im Bereich von 63.000 Dollar. Der Abstand auf das Allzeithoch aus der Vorwoche bei 73.750 Dollar wachse dadurch auf mehr als 15 Prozent.Neben der wachsenden Nervosität vor dem nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank FED am morgigen Mittwoch würden dabei auch Mittelabflüsse aus den Bitcoin-Spot-ETFs in den USA auf die Stimmung drücken. Wie das Branchenportal coindesk.com unter Berufung auf Daten der Investmentfirma Farside berichte, seien aus dem Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) am Montag 642,5 Millionen Dollar abgeflossen - ein neuer Rekordwert.Sorgen, dass der Bitcoin nach der jüngsten Rally (im Hoch rund 90 Prozent seit Ende Januar) und immer neuen Höchstständen kurzfristig heiß gelaufen sei, würden inzwischen am gesamten Kryptomarkt auf die Stimmung drücken. Die kumulierte Marktkapitalisierung aller Coins und Token sinke auf 24-Stunden-Sicht um acht Prozent auf 2,37 Billionen Dollar.Das treffe auch die Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt hart, denn sie würden bekanntlich stark mit der Entwicklung des Bitcoin korrelieren. Die Papiere des Kryptobörsenbetreibers Coinbase würden im vorbörslichen US-Handel rund 5,5 Prozent verlieren, nachdem sie am Vortag noch mit einem kleinen Abschlag von rund einem Prozent geschlossen hätten. Der Abstand auf den unlängst nachgezogenen Stopp sei aber noch ausreichend groß, sodass bei Coinbase momentan kein Handlungsbedarf bestehe.