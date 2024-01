In einem Interview mit "CNBC" habe sie auf die Frage geantwortet, ob sie weiterhin zu ihrem einstigen Kursziel von 500.000 Dollar stehe und welche Auswirkungen ihrer Meinung nach die Bitcoin-ETFs auf den Preis der Kryptowährung habe: "In unserem Basisszenario erreicht der Kurs eine Range um 600.000 Dollar. In unserem bullishen Szenario - und die Wahrscheinlichkeiten für dieses haben sich durch die Zulassung erhöht - erreicht der Bitcoin bis 2030 einen Preis von 1,5 Millionen Dollar." Im schlimmsten Fall, dem bearishen Szenario, seien laut der Investmentmanagerin immerhin noch rund 260.000 Dollar drin.



Sollte der Bitcoin tatsächlich auf 1,5 Millionen Dollar steigen, entspreche das bei einem aktuellen Kurs von rund 45.000 Dollar einer Ver-33-fachung. Die Marktkapitalisierung der bisher im Umlauf befindlichen Coins würde in diesem Fall fast 30 Billionen (!) Dollar betragen. Man könnte damit zehnmal die zwei größten US-Unternehmen, Microsoft oder Apple, kaufen. DAX-Schwergewicht SAP hätte sogar nicht einmal ein Hundertstel des Marktwertes der Kryptowährung.



Grundsätzlich sei auch DER AKTIONÄR bullish gegenüber dem Bitcoin und anderen Kryptowährungen eingestellt. Woods Kursziel von 1,5 Millionen Dollar pro Coin innerhalb der nächsten sechs Jahre sei allerdings arg optimistisch. Anleger, die in Krypto-Aktien investieren wollen, greifen zu Coinbase oder Marathon Digital, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Wer direkt in Kryptowährungen investieren möchte, für den eigne sich der breit aufgestellte Krypto TSI Index. (12.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es geht in den letzten Tagen rund im Krypto-Sektor, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Mittwochabend habe die SEC ihr offizielles Go für die Bitcoin-ETFs von elf verschiedenen Anbietern gegeben und damit für wilde Kursausschläge gesorgt. Nur einen Tag später habe sich ARK-CEO Cathie Wood zu Wort gemeldet und ihre krassen Kursziele für den Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) bekannt gegeben.