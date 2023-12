Die Bullen seien sowohl beim Bitcoin selbst als auch bei den Krypto-Aktien am Drücker und die Charts von Coinbase, Marathon Digital und MicroStrategy würden auf weitere Gewinne hindeuten. DER AKTIONÄR rät deshalb bei allen Assets weiterhin zum Kauf.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (04.12.2023/ac/a/m)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN CRYPT0000BTC/ WKN nicht bekannt) ist am Wochenende wieder über die 40.000-Dollar-Marke gesprungen und hat mit knapp 42.000 Dollar den höchsten Stand seit April 2022 erreicht, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der "Bitcoin Wahnsinn" gehe weiter. Vor allem die Rallye bei den empfohlenen Aktien nehme jetzt so richtig Fahrt auf.Eine Neuempfehlung in der Titelstory sei Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) gewesen. Die Aktie der Krypto-Börse profitiere seitdem massiv von den Unsicherheiten beim beziehungsweise vom Gerichtsurteil gegen den Konkurrenten Binance. Seit Empfehlung bei 78,10 Euro habe die Aktie fast 60 Prozent zugelegt und ein neues Jahreshoch erreicht. Auch wenn sich sowohl der MACD-Indikator als auch der RSI auf einem hohen Niveau befänden und damit eine Abkühlung notwendig sei, könnte die Rallye dank des starken bullishen Momentums durchaus noch bis zur 140-Euro-Marke weiterlaufen, bevor eine Korrektur einsetze.Die beste Performance seit Empfehlung habe die Saylor-Aktie MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit einem Plus von mehr als 90 Prozent verbucht. Trotz des starken Anstiegs habe das Papier aus technischer Sicht aber immer noch Luft nach oben, denn die Indikatoren hätten sich durch die Konsolidierung seit dem Jahreshoch bei 535,21 Dollar abgekühlt. Gelinge MicroStrategy der Sprung über das Jahreshoch, sollte auch bald die 600-Dollar-Marke fallen.