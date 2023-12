Für "Mainstream-Anleger" - egal ob privat oder institutionell - fehle bis heute noch ein solcher Kanal, um Geld in Bitcoin zu investieren. Doch das ändere sich mit den Spot ETFs, so Saylor. Er erwarte daher, dass die neuen Investmentvehikel die Nachfrage nach Bitcoin kräftig ankurbeln würden.



Gleichzeitig werde das Halving im April das Angebot weiter verknappen. Saylor spreche sogar von einem "Angebotsschock", wenn statt bisher rund 900 Bitcoin pro Tag nur noch 450 Einheiten täglich in Umlauf kommen würden.



"Ich glaube nicht, dass wir jemals einen zwei- bis zehnfachen Anstieg der Nachfrage in Verbindung mit einer Halbierung des Angebots bei einem knappen, begehrten Vermögenswert gesehen haben", so Saylor. Seine Erwartungshaltung für das neue Jahr sei daher klar: "Wir erwarten 2024 einen großen Bullrun bei dieser Assetklasse."



Nach bislang 165 Prozent Kursplus in diesem Jahr rechne auch DER AKTIONÄR mit einer Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung und traue dem Bitcoin dabei neue Höchststände zu. Anleger bleiben dabei oder bringen sich für dieses Szenario in Stellung, so Nikolas Kessler "Der Aktionär".



Rund um die ETF-Entscheidungen im Januar könnte es bei Bitcoin und Co durchaus etwas turbulenter zugehen. (21.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Zulassung der ersten Spot-ETFs auf den Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) in den USA könnte laut Branchenbeobachtern unmittelbar bevorstehen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Entscheidung werde mit Spannung erwartet, schließlich könnte über die physisch besicherten Produkte jede Menge frisches Kapital in die Digitalwährung fließen. Bitcoin-Bulle Michael Saylor sei jetzt schon Feuer und Flamme.Die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs könnte "die bedeutendste Entwicklung an der Wall Street seit 30 Jahren" sein, habe er diese Woche in einem Bloomberg-Interview gesagt. Er ziehe dort Parallelen zur Einführung der ersten ETFs auf den S&P 500, mit denen Anleger erstmals mit nur einem Produkt in den marktbreiten US-Index hätten investieren können.