Aber das Interesse an Bitcoin-ETFs sei immens. Ebenfalls überraschende 88 Prozent der Befragten hätten angegeben, dass die nach einer ETF-Zulassung an einem Kauf interessiert seien. Aktuell seien überhaupt nur 19 Prozent der Finanzberater in der Lage, für ihre Kunden in Bitcoin zu investieren. Tatsächlich in Bitcoin investiert hätten bisher sogar nur 11 Prozent der Befragten.



Das Ergebnis der Umfrage fasse Bitwise wie folgt zusammen: "Die große Erkenntnis der Berater-Befragung in diesem Jahr ist, dass die Spot-Bitcoin-ETF-Zulassung trotz aller Aufregung darum, offenbar nicht eingepreist ist. Wenn man das mit der Tatsache kombiniert, dass fast 90 Prozent der Berater sagen, dass sie auf einen ETF warten, bevor sie eine Bitcoin-Investition tätigen, sieht man, dass direkt unter der Oberfläche eine große Nachfrage brodelt."



Die Frage sei, wie hoch diese "brodelnde Nachfrage" tatsächlich sei. Das verwaltete Vermögen der Finanzberater und Anlagefirmen in den USA belaufe sich auf stolz 20 Billionen Dollar. Wenn nur ein Prozent davon in Bitcoin-ETFs fließen würde, dann wären das 200 Milliarden Dollar und damit mehr als die rund 180 Milliarden Dollar an Bitcoin-Volumen, das nicht in festen Händen liege. Die Folge wäre geradezu zwingend ein massiver Anstieg des Bitcoin-Preises.



Eine Entscheidung der SEC hinsichtlich der ETF-Zulassungen sei bis zum 10. Januar zu erwarten. Der größte Vermögensverwalter der Welt, Blackrock, erwarte an diesem Tag die Zulassung für seinen eigenen Bitcoin-ETF.



Das Zeitfenster, in dem der Bitcoin noch zu vergleichsweise günstigen Kursen unterhalb von 45.000 Dollar zu haben sei, werde sich sehr bald schließen. Und dann sei auch der Einstieg bei der 500%-Bitcoin-Spekulation des maydornreport nicht mehr möglich. (08.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Keine Frage, eine negative Bitcoin-ETF-Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC wäre für viele Spekulanten eine Enttäuschung und würde sehr wahrscheinlich zu Gewinnmitnahmen beim Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) führen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Aber dass es bei einer weitaus wahrscheinlicheren positiven Entscheidung zu Gewinnmitnahmen komme, sei nahezu auszuschließen. Im Gegenteil, dann dürfte die erst so richtig Dynamik in die schon laufende Aufwärtsbewegung kommen.Dieses Szenario ergebe sich klar aus den gerade veröffentlichten Ergebnissen einer Umfrage von Bitwise, einem der führenden Anbieter von Krypto-Produkten. Bitwise habe 437 Finanzberater und Anlagefirmen in den USA hinsichtlich ihrer Bitcoin-Investments und ihrer Erwartungen an Bitcoin-ETF befragt. Das erstaunlichste Ergebnis der Ende 2023 durchgeführten Befragung sei, dass nur 39 Prozent der Finanzberater damit rechnen würden, dass die SEC Bitcoin-ETFs noch in diesem Jahr zugelassen werde.