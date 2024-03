Wie aus den Daten von "Bloomberg" weiter hervorgehe, hätten darüber hinaus Zuflüsse in ETF-Fonds der Vermögensverwalter Fidelity Investments und Blackrock zuletzt nachgelassen. Seit Januar sei es Anlegern in den USA möglich, Bitcoin-ETFs zu erwerben und damit indirekt in die Kryptowährung zu investieren. Weil die dadurch generierte Nachfrage deutlich höher liege als das Angebot neuer Bitcoins, sei ein starker Kursanstieg des Bitcoin erfolgt. Seit Beginn des Jahres habe die Kryptowährung etwa 50 Prozent an Wert gewonnen.



Etwas abgenutzt, aber nicht verkehrt: In der Ruhe liege die Kraft. Der Bitcoin-Kurs sei hohen Schwankungen ausgesetzt. Nach der Rally der vergangenen Monate und insbesondere Wochen sei ein Rücksetzer im Bereich von 10.000 Dollar zwar durchaus heftig, aber im Verhältnis nicht ungewöhnlich. Der Abschlag zum Hoch betrage 13 Prozent.



Mittel- und langfristig sehe DER AKTIONÄR noch jede Menge Kurspotenzial beim Bitcoin und traue ihm im aktuellen Bullenmarkt ebenfalls einen Anstieg in Richtung der 100.000-Dollar-Marke zu. Vor diesem Hintergrund sei die aktuelle Verschnaufpause als Chance zum (Nach-) Kauf zu werten.



Mit Material von dpa-AFX (19.03.2024/ac/a/m)





