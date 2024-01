Die Santiment-Daten würden zeigen: Das Bitcoin-Angebot sei extrem knapp. Durch das Halving sinke auch noch das Tempo, mit dem neue Coins geschürft würden. Gleichzeitig hätten die neu zugelassenen Spot-ETFs in den USA insbesondere Profi-Investoren Tür und Tor geöffnet, was zu einem Anstieg der Nachfrage führen köne.



In Kombination wird das mittel- und langfristig zu steigenden Bitcoin-Kursen führen, da ist DER AKTIONÄR zuversichtlich. Der zwischenzeitliche Rücksetzer vom Anfang Januar markierten 2-Jahres-Hoch sei daher eine Chance für mutige Anleger, die etwas Geduld mitbringen würden.



Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (30.01.2024/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der jüngsten Korrektur geht es für den Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) seit Freitag wieder aufwärts, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Dienstagvormittag steige er um rund drei Prozent und notiert damit inzwischen wieder deutlich oberhalb der tags zuvor zurückeroberten 43.000-Dollar-Marke. Und die Analysten von Santiment hätten Grund zur Annahme, dass der mittelfristige Aufwärtstrend anhalte.Die Experten würden darauf verweisen, dass das Bitcoin-Angebot an Kryptohandelsplätzen seit der wegweisenden US-Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die SEC am 10. Januar weiter stetig gesunken sei. Damit setze die Digitalwährung den Trend der vergangenen Monate fort, denn seit August 2023 sei das Angebot an verfügbaren Bitcoin an Exchanges von 6,05 Prozent auf 5,40 Prozent geschrumpft.Das seien gute Nachrichten für die Bullen, denn in der Regel verringere ein Rückgang des Angebots den Verkaufsdruck, da sich mehr Händler dafür entscheiden würden, ihre Bestände zur sicheren Verwahrung in ihre privaten Wallets abzubuchen, anstatt sie für schnelles Trading bei der Kryptobörse liegen zu lassen.Die Analysten kämen daher zu dem Schluss, dass der im Oktober begonnene Aufwärtstrend beim Bitcoin weiterhin Luft nach oben habe. Sie würden dabei auch auf das nächste Halving Mitte April verweisen, das dem Bitcoin-Kurs - wie bereits in der Vergangenheit - weiteren Rückenwind liefern könnte.