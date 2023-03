Zwar habe sich der Bitcoin nach dem ersten Schock am gestrigen Montagnachmittag zunächst wieder gefangen. Der bange Blick der Bullen richte sich nun aber auf den einstigen Widerstand im Bereich von 25.135 Dollar. Seit dem Ausbruch vor gut zwei Wochen fungiere dieser als Unterstützung, die möglichst nicht mehr unterschritten werden sollte. Andernfalls würde sich das Chartbild wieder deutlicher eintrüben.



Nachdem sich der Bitcoin zuletzt weitgehend vom US-Aktienmarkt habe abkoppeln und gegen die trübe Marktstimmung kräftig zulegen können, sorge der wachsende Regulierungsdruck nun für einen Dämpfer.



Kurz- und mittelfristig könnte die wachsende Unsicherheit eine Korrektur zur Folge haben. Solange die wichtige Unterstützung im Bereich von 25.000 Dollar dabei nicht nachhaltig unterschritten wird, wertet "Der Aktionär" diese jedoch als Kaufchance für spekulativ orientierte Langfrist-Anleger, so Nikolas Kessler.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat in den vergangenen Wochen kräftige Kursgewinne verzeichnet und in der Vorwoche bei 28.803 Dollar ein neues Neun-Monats-Hoch markiert, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Doch seither habe der Aufwärtsdrang wieder etwas nachgelassen. Noch sei das kein Grund zur Sorge, doch diese wichtige Chartmarke sollte der Kurs nun möglichst nicht mehr unterschreiten.Dass der Bitcoin am Dienstagnachmittag auf 24-Stunden-Sicht rund drei Prozent notiere und sogar zeitweise wieder unter die 27.000er Marke gerutscht sei, sei primär der Klage der US-Börsenaufsicht CFTC gegen die Kryptobörse Binance und deren CEO Changpeng "CZ" Zhao am Vortag geschuldet.Ein solcher Schritt sorge am gesamten Kryptomarkt für Nervosität und Unsicherheit, schließlich sei Binance gemessen am Transaktionsvolumen der größte Handelsplatz für digitale Assets der Welt. Nach Daten von Morgan Stanley seien im Februar 81 Prozent der Bitcoin-Transaktionen auf zentralisierten Krypto-Exchanges über Binance abgewickelt worden.