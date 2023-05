Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin hat die Nackenlinie der Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) durchbrochen, was ein Zeichen für eine mögliche Trendumkehr sein könnte, so die Experten von XTB.



Zusätzlich korreliere Bitcoin stark mit dem US-Dollar, der in letzter Zeit an Stärke gewonnen habe. Kupfer, das als riskanter Vermögenswert gelte, verliere ebenfalls an Wert, was keine guten Aussichten für andere riskante Vermögenswerte wie Bitcoin darstelle. Auf der anderen Seite bleibe der NASDAQ widerstandsfähig, was verwirrend sein könne. Das große Risiko für diese Handelsidee bestehe in einem möglichen Bankrott der Vereinigten Staaten, was zu einem erhöhten Interesse an Vermögenswerten führen könnte, die nicht an die US-Regierung gebunden seien. Andererseits könnte der Zusammenbruch der Vereinigten Staaten zu Marktpanik führen, ähnlich wie zu Beginn der Pandemie. In diesem Fall würden Investoren um jeden Preis Liquidität suchen und alle Vermögenswerte abstoßen. Die Experten würden eine mögliche Testphase im Bereich von 25.300 Dollar erwarten, wo man wichtige Unterstützung und den Bereich der größten Korrektur im Aufwärtstrend dieses Jahres sehen könne. (17.05.2023/ac/a/m)



