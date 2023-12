"Unserer Ansicht nach ist die beste Vermögensallokation allerdings diejenige, deren langfristige Renditen und erwartete kurzfristige Volatilität am besten mit den langfristigen Zielen des individuellen Anlegers harmonieren. Es geht dabei um Cashflow-Bedürfnisse, Zeithorizont, Risikoverträglichkeit und viele weitere Themen. Eine grundlegende Eigenschaft der ausgewählten Anlageklassen sollte zudem darin bestehen, dass sie vorhersehbare fundamentale Faktoren aufweisen", erläutere Thomas Grüner.



Ein reines Aktienportfolio eigne sich für einen Anleger mit langfristigen Wachstumszielen, denn Aktien hätten bewiesen, dass diese langfristig solide Renditen erzielen. Es könne zwar zu schmerzhaften Einbrüchen kommen, die manchmal ein Jahr oder länger andauern würden, aber in der Vergangenheit hätten die guten Zeiten die schlechten überwogen.



"Mit anderen Worten: Die langfristige Rendite ist unserer Ansicht nach das kurzfristige Risiko wert. Für Anleger mit höherem Cashflow-Bedarf und/oder kürzeren Zeithorizonten können die vorübergehenden Rückgänge eine größere Belastung darstellen, weshalb wir eine Beimischung von festverzinslichen Anlagen für sinnvoll halten. Anleihen steigen vielleicht nicht immer, wenn Aktien fallen, aber sie haben insgesamt eine geringere kurzfristige Volatilität gezeigt", führe Thomas Grüner weiter aus. Zudem würden auch Anleihen dazu neigen, mit wirtschaftlichen und politischen Bedingungen auf vorhersehbare Weise umzugehen.



Bitcoin passe aus fundamentaler Sicht nicht in diese Kategorie. Die Performance-Historie sei viel zu kurz, und selbst in diesem begrenzten Zeitraum hätte es bereits massive Aufschwünge und Zusammenbrüche gegeben. Es gäbe keinen sichtbaren, wiederholbaren, erklärbaren Zusammenhang mit dem Wirtschaftszyklus, der Inflation, den Zinssätzen oder anderen Faktoren, die gelegentlich als Grund für den Besitz von Bitcoin angeführt würden.



"Bitcoin- oder allgemein Krypto-Investments können hohe Renditen bringen, heftige stimmungsgetriebene Schwankungen sind jedoch unvermeidbar. Dementsprechend fällt es uns schwer, zu erkennen, wie Bitcoin als Beimischung zu Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren das gesamte Risiko-Ertrags-Profil eines Portfolios nachhaltig verbessern könnte. Es existiert auch kein faktenbasiertes oder logisches Argument, warum diese vermeintliche Diversifikation die Wahrscheinlichkeit erhöhen soll, ein bestimmtes Anlageziel zu erreichen", fasse Thomas Grüner zusammen. Gerade in den Hype-Phasen sei deshalb der berühmte "kühle Kopf" gefragt. (14.12.2023/ac/a/m)







