Die Stimmung am Kryptomarkt habe sich in den letzten Wochen und Monaten spürbar aufgehellt, doch so ganz würden viele Anleger dem Braten noch nicht trauen. Kurz- und mittelfristig rechnet DER AKTIONÄR daher mit einer Fortsetzung der Richtungssuche, während die Langfrist-Prognose insbesondere für Bitcoin und Ethereum weiterhin klar positiv ist.



Mutige Anleger, die breit gestreut und ohne Anmeldung bei Kryptobörsen eine spekulative Position als Depotbeimischung aufbauen wollen, können auch einen Blick auf den Krypto TSI Index von DER AKTIONÄR werfen. Dieser umfasse zehn der trendstärksten Kryptowährungen.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest. (18.07.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der Erholungsrallye in der Vorwoche dominieren am Kryptomarkt nun wieder die roten Vorzeichen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) sei dabei am Montagabend sogar kurzzeitig auf ein neues Tief seit Mitte Juni gefallen, nachdem er am Donnerstag ein neues 52-Wochen-Hoch markiert habe. Dieses Auf und Ab dürfte nun erst einmal weitergehen.Davon gehe zumindest Marktexperte Edward Moya vom Broker Oanda aus, denn der Fokus der Marktteilnehmer liege weiterhin vor allem auf der Zulassung physischer Bitcoin-ETFs in den USA. "Die Leute werden nicht so optimistisch sein, bis wir ein weiteres Update bekommen, dass wir diesen ETF in den Staaten auf den Weg bringen werden", habe er gegenüber dem Branchenportal coindesk.com gesagt.Und Moya habe hinzugefügt: "Es könnte ein langes Hin und Her geben, bevor wir die feste Zusage (der SEC) erhalten." Die US-Börsenaufsicht habe die Zulassungsanträge diverser Anbieter für Spot-ETFs auf den Bitcoin in der Vorwoche offiziell angenommen. Das sei allerdings nur die erste Hürde, dann nun starte der offizielle Prüfprozess. Eine endgültige Entscheidung könnte sich bis Anfang 2024 hinziehen. Bislang habe die Behörde derartige Produkte stets abgelehnt. Eine Zulassung gelte jedoch als potenzieller Kurskatalysator für die Digitalwährung.Am Montag sei er dann sogar bis auf 29.686 Dollar eingeknickt - der tiefste Stand seit fast vier Wochen. Glücklicherweise habe er die wichtige 30.000er-Marke jedoch schnell zurückerobern können und knüpfe am Dienstagvormittag an die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen an.Auch am übrigen Kryptomarkt sei der Jubel über die Ripple-Urteil am letzten Donnerstag schnell wieder verstummt. Auch bei vielen Altcoins hätten die Investoren nach dem jüngsten Kurssprung erst einmal Gewinne mitgenommen. Am Markt wachse die Erkenntnis, dass die Regulierungsdebatte in den USA keineswegs vom Tisch sei. Zudem bleibe das Makro-Umfeld für Kryptos anspruchsvoll.