Zins- und Konjunktursorgen würden Belastungsfaktor Nummer 1 für Bitcoin und Co. bleiben. Zwar seien kurzfristig immer wieder Gegenbewegungen möglich, zumindest auf mittlere Sicht dürfte sich die volatile Seitwärtsbewegung bei Bitcoin und Ethereum aber fortsetzen. Anleger brauchen also weiterhin starke Nerven und viel Geduld, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Hinweise auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Mit Material von dpa-AFX (19.09.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kryptomarkt startet am Montagvormittag mit deutlichen Verlusten in die neue Woche, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Nachdem der erfolgreiche Ethereum-Merge in der Vorwoche keine positiven Impulse habe setzen können, drücke nun wieder das angespannte Makro-Umfeld auf die Kurse. Der Bitcoin-Kurs taumele dabei auf den tiefsten Stand seit drei Monaten.Der Bitcoin verliere auf 24-Stunden-Sicht rund 7,5 Prozent und sei dabei am Morgen zeitweise wieder bis unter die Marke von 18.400 Dollar zurückgefallen. Das entspreche dem tiefsten Stand seit rund drei Monaten. Zudem rücke nun wieder das Mitte Juni markierte Jahrestief bei rund 17.709 Dollar in den Fokus. Wichtig für die Fortsetzung des mittelfristigen Seitwärtstrends wäre, dass diese Marke nicht erneut gerissen werde.Bei Ethereum belaufe sich der Verlust am Vormittag sogar auf rund elf Prozent - nachdem der Kurs bereits in der Vorwoche zweistellige Verluste verbucht habe. Die Gewinne der vergangenen Wochen, die den Kurs im August zeitweise bis über die Marke von 2.000 Dollar gehievt hätten, seien damit nun wieder futsch. Stattdessen ringe Ether derzeit um die 1.300-Dollar-Marke.