Berlin (www.aktiencheck.de) - In der letzten Woche ging es am Kryptomarkt hin und her, so die Experten von LYNX Broker."Der Anstieg wurde innerhalb von zwei Tagen negiert und nun befinden sich die Kurse erneut an der Unterstützung bei rund 25.500 USD. Aus technischer Sicht sprechen wir hier von einem so genannten "Dead-Cat-Bounce". Die Kurse sprangen beim ersten Erreichen der Support-Ebene noch einmal kurz nach oben, um diese dann erneut zu testen. Die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs nach unten ist imminent", schreibe Mautz. Für ihn bleibe der Trend vorerst in einer bärischen Gesamtlage. "Wir sehen eine klare Serie von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Diese konnte auch durch die kleine Zwischenrallye im Laufe der vorigen Woche nicht gebrochen werden. Gleichzeitig wurde ein tieferes Hoch bei 28.350 USD gebildet. Solange dieses nicht nach oben überwunden wird, bleiben die Bären fest im Sattel."Doch was passiere, wenn der erwähnte Boden unterschritten werde? Dies könnte laut Mautz zu weiteren heftigen Verkäufen und somit zu einem Test des Bodens von März bei rund 20.500 USD führen. "Dies dürfte einigen Anlegern wohl nicht so gut schmecken. Ich stufe die weiteren Aussichten für den Bitcoin auf bärisch ab." (04.09.2023/ac/a/m)