Wochenstart nach Maß für den Bitcoin: Nach einem eher ruhigen Handel am Wochenende gebe die Digitalwährung am Montagmorgen wieder Gas und markiere dabei neue Höchststände. Nach Daten des Branchenportals "coinmarketcap.com" notiere der Kurs aktuell bei 71.327,90 Dollar. Kurz zuvor habe er gegen neun Uhr deutscher Zeit bei 71.415,67 Dollar ein neuerliches Rekordhoch markiert.



Die gute Nachricht: Sofortige Gewinnmitnahmen wie bei den beiden Ausbrüchen in der Vorwoche, als der Kurs binnen Minuten wieder zurückgefallen sei, seien diesmal zunächst ausgeblieben. Stattdessen halte sich der Kurs bislang klar oberhalb der 70.000er-Marke. Gut möglich, dass sich die Aufwärtsdynamik noch beschleunige, wenn im Tagesverlauf auch die US-Händler an der Wall Street aufwachen und stärker am Markt mitmischen würden.



Aus charttechnischer Sicht sei der Weg nach oben nun frei und auch fundamental stünden die Zeichen weiter auf Rally. DER AKTIONÄR bleibe daher ganz klar bullish. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Mutige Neueinsteiger könnten den neuerlichen Ausbruch nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen - sollten dabei aber noch etwas Pulver für mögliche Rücksetzer trocken halten. (11.03.2024/ac/a/m)







