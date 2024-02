Mit dem Bitcoin selbst würden derzeit auch die Kurse von Aktien mit Krypto-Bezug steigen. Die Papiere des Kryptobörsenbetreibers Coinbase etwa seien am Montag fast vier Prozent höher aus dem US-Handel gegangen. Vom Korrekturtief aus der Vorwoche habe sich die Aktie damit wieder um rund 27 Prozent nach oben absetzen können und nehme nun das 52-Wochen-Hoch von Ende Dezember bei 184,39 Dollar ins Visier.



Auch bei der deutschsprachigen Krypto-Beteiligungsgesellschaft Bitcoin Group, zu der unter anderem der Handelsplatz bitcoin.de gehöre, würden steigende Kurse am Kryptomarkt nicht nur das operative Geschäft, sondern auch den Aktienkurs beleben. Nach dem Rücksetzer vom Jahresanfang gehe es hier nun auch wieder kräftig aufwärts.



Die Aktie von MicroStrategy (ISIN US5949724083 / WKN 722713) sei unterdessen mit einem Plus von elf Prozent in die neue Woche gestartet, nachdem sie bereits am Freitag kräftig zugelegt habe. Kein Wunder eigentlich, denn mit 190.000 Bitcoin in der Bilanz wirke die Aktie des Software-Konzerns traditionell wie ein Hebel auf die Digitalwährung.



Der Aktie des Krypto-Miners CleanSpark könne derzeit aber nicht einmal MicroStrategy das Wasser reichen. Dort habe am Montag ein Plus von 14,7 Prozent an der Kurstafel gestanden, nachdem sie am Freitag bereits um mehr als 30 Prozent nach oben geschossen sei. Starke Zahlen hätten hier für den Turbo-Boost gesorgt.



Seit der Empfehlung in AKTIONÄR-Ausgabe 04/23 vor rund vier Wochen belaufe sich das Plus bei CleanSpark damit bereits auf 114 Prozent. Investierte Anleger sollten die Gewinne mit angepasstem Ziel und Stopp laufen lassen.



Auch beim Bitcoin selbst sowie den Aktien von Coinbase (ISIN US19260Q1076 / WKN A2QP7J), MicroStrategy und Riot Platforms bleiben Anleger an Bord, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Die Aktie der Bitcoin Group befinde sich momentan auf der Watchlist. (13.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Korrektur der vergangenen Wochen ist beendet und der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) wieder im Aufwind, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Allein auf Sicht der letzten sieben Tage habe er wieder 17 Prozent zugelegt und dabei am Montagabend die wichtige 50.000er-Marke zurückerobert. Bei 50.358 Dollar habe er dabei den höchsten Stand seit fast drei Jahren markiert. Am Dienstagvormittag notiere er auf 24-Stunden-Sicht nun rund vier Prozent höher und pendle um die rund Marke.Rückenwind würden dabei die anhaltend positiven Mittelflüsse in die Bitcoin-Spot-ETFs liefern, die vor rund vier Wochen erstmals zum Handel in den USA zugelassen worden sei. Vorläufigen Zahlen zufolge seien am Montag rund 10.280 Bitcoin in Wert von mindestens 493 Millionen Dollar in diese Produkte geflossen, berichte das Branchenportal "cointelegraph.com".Angesichts steigender Kurse dürfte außerdem die Verkaufsbereitschaft derjenigen, die bereits Bitcoin besitzen würden, gegen Null gehen. Damit treffe die wachsende Nachfrage - insbesondere von Seiten der ETF-Anbieter - nun auf ein sehr knappes Angebot, was sich wiederum positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirke.