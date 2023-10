Der Kurs sei dabei bis auf 30.951 Dollar gestiegen - der höchste Stand seit Mitte Juli, als er bei rund 31.815 Dollar das sein bisheriges Jahreshoch markiert habe. Zur Stunde notiere die digitale Leitwährung auf 24-Stunden-Sicht noch rund 2,5 Prozent höher bei 30.530 Dollar.



Rückenwind hätten dabei zuletzt vor allem Spekulationen geliefert, dass die US-Börsenaufsicht SEC bald grünes Licht für diverse Bitcoin Spot ETFs geben könnte. "Die Trommeln scheinen lauter zu schlagen, dass ein Bitcoin-ETF bis zum Jahresende genehmigt wird", habe Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG Australia, gegenüber "Bloomberg" gesagt. Dies wäre mittelfristig förderlich für die Digitalwährung, da dies "wahrscheinlich mehr institutionelle Akteure in den Bereich bringen wird".



Zudem erfahre der Bitcoin auch "Unterstützung durch den veränderten Tonfall der Sprecher der Federal Reserve", so Sycamore weiter. Er habe dabei Kommentare der FED verwiesen, die auf eine geringere Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung nach einer Verschärfung des finanziellen Umfelds hindeuten würden.



Nach der Konsolidierung der vergangenen Monate scheine beim Bitcoin nun die Jahresendrally anzulaufen. Der erhoffte Durchbruch bei der ETF-Zulassung könnte dabei weitere Impulse liefern. Risikofreudige Anleger bringen sich dafür nun in Stellung, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (23.10.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin knüpft auch zu Beginn der neuen Woche an die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage an, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Bereits am frühen Montagmorgen sei dem Bitcoin dabei der Ausbruch über die psychologisch wichtige 30.000-Dollar-Marke gelungen. Damit rücke nun auch das bisherige Jahreshoch von Mitte Juli wieder in greifbare Nähe.