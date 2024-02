Der Aufstieg - und die Kontroverse - der Telegram Trading Bots

Bitbot: Die fortschrittlichste Lösung für den Telegram-Handel

Bitbot sichert sich massive Krypto-Investitionen von deutschen Händlern

In einem Anfall von Begeisterung haben Händler aus Deutschland Bitbot willkommen geheißen. Sie haben dazu beigetragen, dass Bitbot die Stufe 3 seines 15-stufigen Presales erreicht hat - eine Stufe, die seit Mitte Januar bereits $607k eingebracht hat.



Ihre Unterstützung signalisiert ein starkes Interesse an Bitbots einzigartiger Mischung aus Sicherheit, Zugänglichkeit und hochentwickelten Handelstools. Aber es gibt noch andere Faktoren. So ermöglicht das Copy Trading den Nutzern, die besten Trader der Community mit minimalem Aufwand zu imitieren.



Das Umsatzbeteiligungsmodell, das BITBOT-Inhabern einen Anteil von bis zu 50 Prozent an den täglichen Umsätzen verspricht, sowie ein Empfehlungsprogramm, das lebenslang 15 Prozent Rendite auf die Trades von Empfehlungsgebern belohnt, machen die Sache noch interessanter. BITBOT-Token-Inhaber genießen außerdem das Privileg, an der dezentralisierten Community-Governance teilzunehmen und die zukünftige Ausrichtung von Bitbot direkt zu beeinflussen.



Bitbot 2024 Preisprognose

Mit der für 2024 erwarteten Hausse, die durch die Halbierung von Bitcoin im April und die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank unterstützt wird, dürfte die Popularität von Telegram-Handelsrobotern in den kommenden Monaten sprunghaft ansteigen.



Einer der Marktführer, Unibot, verzeichnete im Februar einen Anstieg der täglich aktiven Nutzer auf 8.200. Dies entspricht etwa einer Verzehnfachung gegenüber dem Höchststand von 993 Nutzern im Dezember. Bitbots Fokus auf Sicherheit und verbesserte Handelstools könnte dazu führen, dass das Unternehmen Konkurrenten wie Unibot einen erheblichen Teil des Marktanteils abnimmt.



Experten halten Bitbot für einen der besten Altcoins der Gegenwart. Der Preis liegt derzeit im Presale bei $0,011 und endet bei $0,0200. Experten sehen jedoch ein 50- bis 100-faches Potenzial, wenn Bitbot den Markt nach und nach erobert. Dieses Ziel scheint besonders wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass frühe Unibot Presale Investoren ihre Position laut CoinDesk um das 200-fache steigern konnten.



Ist Bitbot einer der Top-Altcoins im Jahr 2024?

Kurzum, es ist kein Wunder, dass deutsche Trader mit halsbrecherischer Geschwindigkeit in den Bitbot-Presale geströmt sind. Es scheint das perfekte Zusammentreffen von Faktoren zu sein, die den Bitbot-Token in unglaubliche Höhen katapultieren: der wachsende Telegram-Handelsmarkt, das bullische Marktumfeld, die starke Unterstützung im Presale und - vielleicht am wichtigsten - ein Produkt, das die Angebote der Konkurrenz deutlich übertrifft.



Die Social Numbers bestätigen dies. Seit dem Start des Presales vor nur 4 Wochen hat Bitbot über 100.000 Twitter-Follower und mehr als 6.000 Telegram-Mitglieder gewonnen. Für Investoren aus Deutschland scheint Bitbot eine einzigartige Möglichkeit zu sein, in Kryptowährungen zu investieren.



Der Presale ist schnell ausverkauft, wobei 81,82% Gewinne noch vor dem Ende des Bitbot-Presales verfügbar sind. Die eigentlichen Gewinne werden jedoch erst nach dem Presale erwartet. (21.02.2024/ac/a/m)



Besuchen Sie die offizielle Website, um mehr zu erfahren und BITBOT-Token zu kaufen.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im entgeltlichen Auftrag von Bitbot. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz. Alle Finanz- und Kryptomarktinformationen auf aktiencheck.de dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Führen Sie Ihre eigenen Recherchen durch, indem Sie sich an Finanzexperten wenden, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen. Die Entscheidung, die nachstehenden Informationen zu lesen, ist rein freiwillig und stellt eine ausdrückliche Zusage/Garantie zugunsten von aktiencheck.de AG dar, von allen potenziellen rechtlichen Schritten oder durchsetzbaren Ansprüchen befreit zu sein.







