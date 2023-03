Für die Börsen gebe es nächste Woche ein klares Highlight: Die FED-Sitzung am Dienstag und Mittwoch - mit anschließender Bekanntgabe, ob und um wie viel die US-Leitzinsen weiter angehoben würden. Entgegen der ursprünglichen Planung könnten die jüngsten Turbulenzen bei amerikanischen Regionalbanken die FED dieses Mal zu einer Zinspause, oder zumindest zu einem kleineren Schritt bewegen.



Bei den Makrodaten stünden vor allem die vorläufigen März-Einkaufsmanagerindices für Europa inklusive Deutschlands sowie in den USA am Freitag im Rampenlicht.



In Deutschland kämen zusätzlich am Montag die Februar-Produzentenpreise, am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen und in der Eurozone stünden am Montag die Januar-Handelsbilanz sowie am Donnerstag das Verbrauchervertrauen im März auf der Agenda. In Großbritannien schließlich, wo die Bank of England ebenfalls am Donnerstag tage, kämen nach Preisdaten am Mittwoch am Freitag noch Einzelhandelsumsatzzahlen sowie das GfK-Verbrauchervertrauen für den laufenden Monat. (17.03.2023/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die Angst vor einer neuen Bankenkrise hat an den Märkten - insbesondere natürlich im Bankensektor - zu einem Volatilitätsschub geführt, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank."Auch wenn einiges an den Beginn der Bankenkrise vor rund 15 Jahren erinnert: Die Sachlage ist heute eine ganz andere", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck sehe in der schnellen Zinswende der Notenbanken durchaus Risiken - gerade auch, dass die Notenbanken das Rad zu weit drehen könnten. Aber: "Die in den vergangenen Tagen aufgetauchten Probleme bei US-Regionalbanken und auch in der Schweiz sind aus unserer Sicht eher unternehmensspezifisch denn systemisch." Greil weiter: "Sollten sich die Fälle jedoch mehren, könnte das Vertrauen in den Bankensektor insgesamt sinken, was weitergehende Risiken bergen würde."