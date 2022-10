Die Aktie im Dow Jones, die damals am heftigsten verloren habe, sei American Express mit minus 31 Prozent gewesen. Boeing habe es noch am wenigsten schlimm erwischt: Der Titel habe zwölf Prozent eingebüßt.



Am 20. Oktober habe sich das Trauerspiel fortgesetzt, was vor allem daran gelegen habe, dass die Handelscomputer mit dem Ordervolumen völlig überfordert gewesen seien und weiter verkauft hätten. Der Handel sei schließlich ausgesetzt worden, was die FED dazu genutzt habe, den Markt mit viel Liquidität zu versorgen.



Es habe aber 15 Monate gedauert, bis der Dow Jones wieder das Niveau erreicht habe, das er vor dem Schwarzen Montag gehabt habe.



Doch wie es mit Crashs halt so sei: Im Nachhinein seien es die besten Kaufgelegenheiten gewesen. Top-Verlierer American Express habe seit dem Schwarzen Montag inklusive Dividenden bis heute 4.660 Prozent zugelegt. McDonald's komme auf 5.500 Prozent, Coca-Cola auf 6.600 Prozent und Procter & Gamble auf 7.800 Prozent.



Der Dow Jones habe seit dem Schwarzen Montag 4.135 Prozent zugelegt.



Egal, wie düster die Zeiten seien: Die Börse habe noch jeden Rückschlag weggesteckt und werde auch die aktuelle Krise überwinden. Anleger mit Weitsicht, die jetzt Qualitätsaktien kaufen würden, würden sich irgendwann hochzufrieden auf die Schulter klopfen. (19.10.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heute vor 35 Jahren ging an den Aktienmärkten die Welt unter: Am Schwarzen Montag fielen die Kurse wie Steine, viele Milliarden an Börsenwert wurden in wenigen Stunden vernichtet, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Beim Dow Jones habe am Ende des Tages ein Verlust von 22,6 Prozent zu Buche gestanden. Viele Verlierer von damals hätten sich danach glänzend entwickelt.Der Schwarze Montag sei - prozentual gesehen - der zweitschlimmste Börsencrash an einem Tag in der Geschichte. Nur am 12. Dezember 1914 habe der Dow Jones mit 24,4 Prozent noch stärker verloren.An der Börse sei es zum Dominoeffekt gekommen, nachdem die Systeme im Rahmen von Absicherungsstrategien Aktien leerverkauft oder Put-Optionen gekauft hätten. Auf diese Weise hätten sie den Verkaufsdruck stetig weiter erhöht.