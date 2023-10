Der traditionsreiche Schuhhersteller Birkenstock habe die Bedingungen für seinen in den USA geplanten Börsengang festgelegt. Bis zu 33,26 Mio. Aktien sollen zu einem Preis von 44 bis 49 USD je Stammaktie angeboten werden, wie aus einer Mitteilung der US-Börsenaufsicht SEC von Montag hervorgehe. Damit könnte der Schritt aufs Parkett über 1,6 Mrd. USD (1,5 Mrd. Euro) in die Kassen spielen. Die Aktien sollten an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert werden und das Kürzel "BIRK" erhalten.



Rund zwei Drittel der Papiere solle die Haupteigentümer-Gesellschaft L Catterton anbieten. Sie werde nach dem Börsengang die Kontrolle über Birkenstock behalten. Unter anderem der norwegische Staatsfonds, sowie die Investmentgesellschaft T.Rowe Price und die Beteiligungsgesellschaft von Henry Ellenbogen hätten den Angaben zufolge zudem bereits Interesse an größeren Aktienpaketen bekundet. Die Zeichnungsphase findet beim Birkenstock IPO gerade statt. Die Aktien solle am 9. Oktober 2023 an die Börse kommen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Durch ikonische Ledersandalen mit anatomisch geformten Fußbett sei Birkenstock in den 1970ern zu einem Symbol der Hippie-Bewegung in den USA und Deutschland geworden, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das deutsche Traditionsunternehmen sei allerdings bereits 1774 gegründet worden und strebe nun in großen Schritten an die Börse. Das seien die neuen Eckdaten zum IPO.Die Ursprünge von Birkenstock würden nach Unternehmensangaben bis ins Jahr 1774 zurückreichen. Vor fast 250 Jahren habe der Schuhmacher Johannes Birkenstock das Fundament für "eine Schuhmacherdynastie" gelegt. Das Unternehmen bezeichne sich selbst als "Erfinder des Fußbetts". Haupteigentümer sei seit 2021 die Beteiligungsgesellschaft L Catterton, die mit dem französischen Luxusgüter-Konzern LVMH (u.a. Louis Vuitton, Christian Dior) und dessen milliardenschwerem Chef Bernard Arnault verbandelt sei.