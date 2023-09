Wie oft bei Börsengängen erfahre man aus dem Prospekt mehr über das Geschäft. Im Ende März abgeschlossenen ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres habe Birkenstock den Umsatz um 18,7 Prozent auf rund 644,2 Millionen Euro gesteigert. Unterm Strich sei ein Gewinn von 40,2 Millionen Euro in den Büchern geblieben, nach rund 73,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Rückgang sei vor allem auf ungünstige Wechselkurse zurückgegangen. Das vergangene Geschäftsjahr habe Birkenstock mit 1,24 Milliarden Euro Umsatz und 187 Millionen Euro Gewinn beendet.



Martin Fassnacht, Marketing- und Strategie-Professor an der WHU Otto Beisheim School of Management sehe Entwicklungspotenzial vor allem außerhalb Europas. "China, Indien, Brasilien, das sind große Märkte." Der Börsengang könne helfen, Geld für die Expansion dort aufzubringen. "In China und Brasilien sind die Vertriebsstrukturen anders, die Kundenpräferenz ist anders. Das ist schon alles teuer."



"Der Aktionär" wird weiter über den geplanten Börsengang berichten, sobald neue Details bekannt werden. (Analyse vom 13.09.2023)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (13.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der traditionsreiche Sandalen-Hersteller Birkenstock geht in den USA an die Börse, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Die Firma mit Hauptsitz in Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz habe am Dienstag ihren Börsenprospekt vorgelegt. Eckdaten wie das Volumen der Aktienplatzierung seien zunächst offen geblieben. Die Finanz-Nachrichtenagentur Bloomberg habe im Juli berichtet, dass Birkenstock mit einer Gesamtbewertung von mehr als acht Milliarden Dollar an die Börse gehen könne.Die Ursprünge von Birkenstock würden nach Unternehmensangaben bis ins Jahr 1774 zurückreichen. Vor fast 250 Jahren habe der Schuhmacher Johannes Birkenstock das Fundament für "eine Schumacherdynastie" gelegt. Das Unternehmen bezeichne sich selbst als "Erfinder des Fußbetts".Vom einstigen Ökolatschen-Image hätten sich die Sandalen längst gelöst, in den vergangenen Jahren hätten sie sich immer mehr zum Mode-Accessoire entwickelt, auch durch Kooperationen mit Edel-Marken wie Dior und Manolo Blahnik. Zum Wandel hätten sowohl Promis, die sich mit den Sandalen gezeigt hätten, als auch das Marketing des Unternehmens beigetragen. So sei vergangenes Jahr ein Paar ausgetretener Birkenstock-Sandalen des Apple-Mitgründers Steve Jobs für mehr als 218.000 Dollar versteigert worden.