Die jüngst schwächelnden Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) seien um 3,3% gestiegen. Zuvor hatten Analysten von Bank of America die Titel des Technologiekonzerns von "neutral" auf "kauf" hochgestuft und das Kursziel angehoben. Sie würden insbesondere Wachstumspotenzial in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Virtuelle Realität sehen.



Die zuletzt mindestens ebenso gebeutelten Aktien von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) hätten um satte 4,2% zugelegt. Der Flugzeugbauer habe trotz der jüngsten Sicherheitsprobleme einen Großauftrag aus Indien erhalten. Die erst vor zwei Jahren gestartete Airline Akasa Air habe eine feste Order für Jets der Baureihen 737-Max 8 und -Max 10 platziert.



Der deutsche Sandalen-Hersteller Birkenstock (ISIN: JE00BS44BN30, WKN: A3EXD1, Ticker-Symbol: 7PV, NYSE-Symbol: BIRK), der in den USA gelistet sei, rechne für das laufende Geschäftsjahr erneut mit einem deutlichen Umsatzplus. Das in Aussicht gestellte Wachstum habe aber offensichtlich nicht an die Markterwartungen herangereicht, zumal die Aktien des Unternehmens zuletzt sehr gut gelaufen seien. Somit seien sie gestern um 7,7% gefallen.



Die Aktien von Humana (ISIN: US4448591028, WKN: 856584, Ticker-Symbol: HUM, NYSE-Symbol: HUM) seien um 8% abgesackt. Der Krankenversicherer habe seinen Ausblick für den bereinigten Gewinn je Aktie gesenkt. Im Sog dessen seien auch die Titel des Wettbewerbers UnitedHealth (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) als mit einem Minus von 1,6% unter Druck geraten. (19.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) reagierten auf die Vorlage von Quartalszahlen mit einem Kurssprung von mehr als 10%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der schweizerische Uhren- und Schmuckhersteller blicke auf ein insgesamt solides Weihnachtsquartal zurück. Die von einigen Analysten befürchtete Umsatzenttäuschung sei ausgeblieben. Die Zahlen hätten auch anderen Luxuswerten auf die Sprünge geholfen, nachdem der Sektor am Vortag noch unter enttäuschenden Konjunkturdaten aus China gelitten habe. LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) seien um 2,5% und KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) um 2,2% geklettert.