Tradegate-Aktienkurs Birkenstock-Aktie:

38,00 EUR -0,26% (16.11.2023, 10:02)



NYSE-Aktienkurs Birkenstock-Aktie:

41,22 USD +3,78% (15.11.2023, 22:00)



ISIN Birkenstock-Aktie:

JE00BS44BN30



WKN Birkenstock-Aktie:

A3EXD1



Ticker-Symbol Birkenstock-Aktie:

7PV



NYSE-Symbol Birkenstock-Aktie:

BIRK



Kurzprofil Birkenstock Holding plc:



Birkenstock (ISIN: JE00BS44BN30, WKN: A3EXD1, Ticker-Symbol: 7PV, NYSE-Symbol: BIRK) ist ein deutscher Schuhhersteller, der für seine Sandalen und andere Schuhe bekannt ist. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist Birkenstock eine zeitlose "Super Brand" mit einer Kategorie übergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte der Lifestyle-Marke, die Produkte in den Bereichen Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik umfasst. Birkenstock ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt. (16.11.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Birkenstock-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Gang des deutschen Sandalenherstellers Birkenstock (ISIN: JE00BS44BN30, WKN: A3EXD1, Ticker-Symbol: 7PV, NYSE-Symbol: BIRK) an die Wall Street vor gut vier Wochen sorgte für großes Aufsehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kein Wunder, schließlich habe es sich dabei um das drittgrößte IPO des Jahres in den USA gehandelt. Trotz des durchwachsenen Marktumfelds sei es dem Unternehmen gelungen, eine Bewertung auf Niveau von Nike ( ISIN US6541061031 WKN 866993 ) durchzusetzen und dabei 1,5 Mrd. Dollar von Top-Adressen der Wall Street einzusammeln. Ausgegeben zu 46 Dollar, sei es zunächst bis auf unter 36 Dollar gegangen. Doch inzwischen erhole sich der Kurs. Überwiegend positive Ersteinschätzungen von Analysten hätten den Papieren Auftrieb gegeben. Das höchste Kursziel liege mit 55 Dollar gut 33 Prozent oberhalb des aktuellen Kurses."Birkenstock wird ganz oft unterschätzt oder falsch verstanden", habe CEO Oliver Reichert im Interview mit dem "Handelsblatt" erklärt. Der Manager habe die vielschichtigen Wachstumschancen des Konzerns dargelegt. Während das Hauptgeschäft aktuell mit mehr als 50 Prozent in den USA liege, mache Reichert vor allem in China, Indien und dem Nahen Osten Wachstumschancen aus. "Dann wollen wir natürlich auch digital Tempo machen und unsere EBIT-Margen weiter stärken." Mit 15 bis 18 Prozent Wachstum pro Jahr, 60 Prozent Bruttomarge und mehr als 30 Prozent EBITDA-Marge habe der Firmenlenker ehrgeizige Ziele. "Das sind übrigens Werte, die wir im Durchschnitt seit zehn Jahren abliefern."Mit dem Haupteigentümer L Catterton, der mit dem Luxuskonzern LVMH ( ISIN FR0000121014 WKN 853292 ) verbandelt ist, und etlichen neuen prominenten Investoren aus dem IPO im Rücken hat Birkenstock das Zeug zu einer langfristigen Wachstumsstory, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2023)Börsenplätze Birkenstock-Aktie: