Auch wenn Birkenstock nun nur zu 46 Euro an die Börse geht, wirklich günstig ist das Papier nicht, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Kurzprofil Birkenstock Holding plc:



Birkenstock ist der Erfinder des Fußbetts und hat sich einem klaren Ziel verschrieben: Der Fußgesundheit. Die Schuhmachertradition des Unternehmens lässt sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen. Tief in der Orthopädie verwurzelt, steht die Marke für höchste Funktionalität, kompromisslose Qualität und das Versprechen eines ultimativen Produkterlebnisses. (11.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der traditionsreiche Sandalen-Hersteller Birkenstock hält sich beim Preis seiner Aktie zum Börsengang in New York zurück, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Birkenstock habe den Aktienpreis auf 46 Dollar festgesetzt - im Mittelfeld der Spanne von 44 bis 49 Dollar. Die Aktienplatzierung bringe damit knapp 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,4 Milliarden Euro) ein. Etwa zwei Drittel davon würden an den Haupteigentümer L Catterton gehen, mit dem der Luxuskonzern LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) und dessen milliardenschwerer Chef, Bernard Arnault, verbandelt sei.Birkenstock mit Hauptsitz in Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz sei damit zum Börsendebüt rund 8,6 Milliarden Dollar (etwa 8,1 Milliarden Euro) wert. L Catterton werde nach dem Börsengang die Kontrolle über Birkenstock behalten. Die Aktie werde an der New Yorker Börse NYSE am Mittwoch unter dem Kürzel "BIRK" in den Handel kommen. Birkenstock wolle seinen Anteil am Erlös vom Börsengang zum Schuldenabbau nutzen.Im Ende März abgeschlossenen ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres habe Birkenstock den Umsatz um 18,7 Prozent auf rund 644,2 Millionen Euro gesteigert. Unterm Strich sei ein Gewinn von 40,2 Millionen Euro in den Büchern geblieben, nach rund 73,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Rückgang sei vor allem auf ungünstige Wechselkurse zurückgegangen. Das vergangene Geschäftsjahr habe Birkenstock mit 1,24 Milliarden Euro Umsatz und 187 Millionen Euro Gewinn beendet.