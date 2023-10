Ein weiterer Kritikpunkt sei die hohe Bewertung der Aktien. Bekannte Marken-Unternehmen aus der Peergroup wie Dr. Martens oder Crocs seien deutlich günstiger zu haben, wie "Der Aktionär" bereits analysiert habe.



Für den Mehrheitseigner L Catterton habe sich der Einstieg bei Birkenstock im Jahr 2021 zu einer Bewertung von 4,85 Milliarden Dollar gelohnt. Anleger, welche die Birkenstock-Aktien vor Börsengang gezeichnet hätten, würden dagegen auf ordentlichen Verlusten sitzen - und das könnte vorerst so bleiben. Denn auch mit 7,8 Milliarden Dollar Börsenwert wirke die Birkenstock-Aktie noch teuer.



Wer investiert hat, sollte jedoch nicht verzweifeln, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Der erste volatile Börsentag - ja eigentlich der erste Börsenmonat - habe keinerlei Aussagekraft, wohin die Reise gehe. (Analyse vom 11.10.2023)



Kurzprofil Birkenstock Holding plc:



Birkenstock ist ein deutscher Schuhhersteller, der für seine Sandalen und andere Schuhe bekannt ist. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist Birkenstock eine zeitlose "Super Brand" mit einer Kategorie übergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte der Lifestyle-Marke, die Produkte in den Bereichen Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik umfasst. Birkenstock ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt. (11.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Ausgabepreis der neuen Birkenstock-Aktien (ISIN: JE00BS44BN30, WKN: A3EXD1, Ticker-Symbol: 7PV, NASDAQ-Ticker: BIRK) befand sich mit 46 Dollar nur im Mittelfeld der breiten Ausgabespanne von 44 bis 49 Dollar, was bereits eine gewisse Vorsicht der Anleger zum Ausdruck brachte, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär".Zum Handelsauftakt habe es dann den nächsten Dämpfer gegeben. Denn der erste Kurs sei erst vier Stunden nach Handelseröffnung festgelegt worden und habe mit nur 41 Dollar satte elf Prozent unter dem Ausgabepreis gelegen.Birkenstock habe im Rahmen des Börsengangs rund 10,75 Millionen Stammaktien verkauft, die rund 495 Millionen Dollar eingebracht und das Unternehmen mit rund 8,64 Milliarden Dollar bewertet hätten. Ursprünglich habe der Haupteigentümer, die Private-Equity-Gesellschaft L Catterton, auf einen höheren Ausgabepreis abgezielt, welcher zu einer Bewertung von 9,2 Milliarden Dollar geführt hätte.Mittlerweile sei der Sandalen-Hersteller noch einmal weniger wert geworden. Denn aktuell notiere die Birkenstock-Aktie leicht erholt vom ersten Kurs bei 41,50 Dollar, was das deutsche Traditionsunternehmen mit 7,79 Milliarden Dollar bewerte.