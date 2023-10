Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) (+0,55%) habe im dritten Quartal mehr als 430.000 Fahrzeuge produziert und mehr als 435.000 Stück ausgeliefert. Der Elektroautobauer habe im dritten Quartal weniger Autos ausgeliefert als erwartet. Tesla habe auf Produktionsunterbrechungen für den Austausch von Maschinen in Fabriken verwiesen. Analysten hätten mit der Auslieferung von rund 461.000 Fahrzeugen gerechnet.



Die Kryptowährungsbörse Coinbase (ISIN US19260Q1076/ WKN A2QP7J) (+0,31%) habe in Singapur eine Lizenz als Zahlungsdienstleister erhalten. Dies ermögliche es Coinbase, seine digitalen Zahlungs-Token-Dienste auf Privatpersonen und Institutionen in Singapur auszuweiten.



Der Lebensmittelkonzern Kellogg habe die Abspaltung seines US-Frühstücksflocken-Geschäfts abgeschlossen und sich in Kellanova (ISIN US4878361082/ WKN 853265) (-5,98%) umbenannt. Das Frühstücksflocken-Geschäft werde künftig unter dem Namen WK Kellogg an der Börse notiert sein. Für jede Kellogg-Aktie würden die Aktionärinnen und Aktionäre vier Aktien von WK Kellogg erhalten. Kellanova wolle sich auf das globale Snackgeschäft mit Marken wie Pringles konzentrieren. (03.10.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Birkenstock will mit seinem geplanten Börsengang in New York bis zu rund USD 1,6 Mrd. einsammeln, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Insgesamt 32 Mio. Stammaktien sollten zum Stückpreis zwischen USD 44 und USD 49 angeboten werden. Damit werde das vor allem für seine Sandalen bekannte deutsche Unternehmen mit bis zu USD 9,2 Mrd. bewertet.