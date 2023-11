Tradegate-Aktienkurs Birkenstock-Aktie:

37,40 EUR +2,47% (02.11.2023, 16:55)



NYSE-Aktienkurs Birkenstock-Aktie:

39,75 USD +3,25% (02.11.2023, 16:33)



ISIN Birkenstock-Aktie:

JE00BS44BN30



WKN Birkenstock-Aktie:

A3EXD1



Ticker-Symbol Birkenstock-Aktie:

7PV



NYSE-Symbol Birkenstock-Aktie:

BIRK



Kurzprofil Birkenstock Holding plc:



Birkenstock (ISIN: JE00BS44BN30, WKN: A3EXD1, Ticker-Symbol: 7PV, NASDAQ-Ticker: BIRK) ist ein deutscher Schuhhersteller, der für seine Sandalen und andere Schuhe bekannt ist. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist Birkenstock eine zeitlose "Super Brand" mit einer Kategorie übergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte der Lifestyle-Marke, die Produkte in den Bereichen Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik umfasst. Birkenstock ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt. (02.11.2023/ac/a/n)





London (www.aktiencheck.de) - Shortseller BlackRock Investment Management (UK) Limited geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Birkenstock ein:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited starten Short-Aktivitäten in den Aktien von Birkenstock Holding plc (ISIN: JE00BS44BN30, WKN: A3EXD1, Ticker-Symbol: 7PV, NASDAQ-Ticker: BIRK).Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben am 01.11.2023 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,52% der Birkenstock-Aktien aufgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Birkenstock-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Birkenstock-Aktien: mindestens 0,52%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Birkenstock-Aktie: