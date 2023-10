Börsenplätze Birkenstock-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Birkenstock-Aktie:

34,74 EUR +0,25% (16.10.2023, 09:19)



NYSE-Aktienkurs Birkenstock-Aktie:

36,38 USD -3,12% (13.10.2023, 22:00)



ISIN Birkenstock-Aktie:

JE00BS44BN30



WKN Birkenstock-Aktie:

A3EXD1



Ticker-Symbol Birkenstock-Aktie:

7PV



NYSE-Symbol Birkenstock-Aktie:

BIRK



Kurzprofil Birkenstock Holding plc:



Birkenstock (ISIN: JE00BS44BN30, WKN: A3EXD1, Ticker-Symbol: 7PV, NASDAQ-Ticker: BIRK) ist ein deutscher Schuhhersteller, der für seine Sandalen und andere Schuhe bekannt ist. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist Birkenstock eine zeitlose "Super Brand" mit einer Kategorie übergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte der Lifestyle-Marke, die Produkte in den Bereichen Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik umfasst. Birkenstock ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt. (16.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Birkenstock-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Birkenstock Holding plc (ISIN: JE00BS44BN30, WKN: A3EXD1, Ticker-Symbol: 7PV, NASDAQ-Ticker: BIRK) unter die Lupe.Am Mittwoch sei die deutsche Ökomarke Birkenstock an die US-Börse gegangen. 32 Mio. Aktien seien zu 46 USD platziert worden, 1,5 Mrd. USD seien durch den IPO eingenommen worden. Die Marktkapitalisierung von Birkenstock betrage somit 8,5 Mrd. USD.Der Finanzinvestor Catteron habe Birkenstock vor zwei Jahren für 4 Mrd. USD von der Gründerfamilie gekauft. Auch nach dem IPO halte Catteron noch die Mehrheit an Birkenstock: Nur 17% der Aktien seien in den freien Handel gegeben worden. Es handle sich um einen Scheibchen IPO: Nur wenige Aktien würden an die Börse gegeben, anschließend würden weitere Aktien im freien Handel immer wieder in den Markt gegeben. Sprich: Auf Sicht von Monaten, wenn nicht Jahren, gebe es immer wieder mehr angebotene Aktien, so dass der Kurs eher eine Folge des Angebots als eine Folge der Geschäftsentwicklung sei.Schlimmer noch: der IPO spüle 1 Mrd. USD in die Kasse von Catteron, nur 0,5 Mrd. USD würden bei Birkenstock selbst landen. Normalerweise gehe man an die Börse, wenn man frisches Kapital für die Finanzierung einer Expansion benötige. Das sei bei Birkenstock nicht der Fall, der Löwenanteil der Einnahmen lande beim Finanzinvestor, der seinen Gewinn einstreichen möchte.In den Augen von Stephan Heibel seien hier Anleger abgezockt worden: Weder sei die Bewertung fair, noch würden die IPO-Einnahmen ausreichend dem Geschäft zugutekommen. So sei es nicht verwunderlich, dass die Aktie inzwischen bei nur noch 37 USD notiere, -20%.Also trotz Kurseinbruch ist Birkenstock in meinen Augen noch nicht günstig genug, um interessant für Anleger zu sein, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker". (Ausgabe 41 vom 13.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link