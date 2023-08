Große Pharmakonzerne wie Pfizer, Sanofi (ISIN FR0000120578 / WKN 920657), AstraZeneca oder Novartis würden also ständig neue bahnbrechende Medikamente mit neuen Patenten brauchen, um die Verluste auszugleichen. Die Arzneimittelentwicklung sei jedoch lang, kostspielig und immer auch mit Risiken verbunden. Eine Übernahme könne daher eine effektive und schnelle Lösung sein, um die "Pipelines" mit Innovationen wieder aufzufüllen und den Umsatzverlust zu kompensieren.



Interessanterweise seien seit Frühjahr dieses Jahres 17 M&A-Deals angekündigt worden, von denen mehr als 70 Prozent so genannte "Orphan Drugs" betreffen würden. Damit würden sich seltene, meist schwere Krankheiten behandeln lassen, für die es bisher oft keine Therapie gebe. Die Besonderheit: Sie seien in den USA von den anstehenden Medicare-Preiskürzungen in vielen Fällen ausgenommen, denn der Staat fördere diesen Bereich besonders. Das mache sie für große Pharmaunternehmen besonders attraktiv. Es sei zu erwarten, dass dieser Trend angesichts der bevorstehenden Reform der Medikamentenpreise in den USA an Dynamik gewinnen werde.



Dies bedeute jedoch nicht, dass der M&A-Prozess im Biotech-Sektor reibungslos verlaufe. Einige Herausforderungen könnten die Dynamik bremsen. Eine davon sei die aggressivere Haltung der US-Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission (FTC) gegenüber großen Deals. Ähnlich wie in Deutschland das Bundeskartellamt kontrolliere sie solche Zusammenschlüsse. Geklagt habe die FTC bereits gegen die geplante Übernahme des Biotech-Unternehmens Horizon Therapeutics, ein Spezialist für seltene Krankheiten. Dessen Konkurrent Amgen, der zu den weltweit größten Biotechkonzernen gehöre, wolle dafür rund 28 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen. Ob die Klage Bestand haben werde, bleibe abzuwarten. Auch die angekündigte Akquisition von Seagen, einem Biotech-Pionier gegen Krebs, durch den Pharmariesen Pfizer könnte gefährdet sein.



Ein weiterer möglicher Bremsfaktor sei das veränderte Kreditumfeld. Engere Kreditbedingungen könnten sehr große M&A-Deals behindern. Allerdings würden große Biopharma-Gesellschaften derzeit über gewaltige Kapitalreserven verfügen. Experten zufolge betrage die M&A "Firepower", d.h. die liquiden Mittel plus Fremdbeleihungskapazitäten, der großen Pharma- und Biotech-Unternehmen rund 1,4 Billionen US-Dollar.



Trotz dieser Herausforderungen sei die allgemeine Erwartung, dass die M&A-Aktivitäten im Biotech-Sektor stark bleiben würden. Angesichts drohender Patentabläufe, der attraktiven Bewertungen kleinerer Unternehmen und der bevorstehenden Änderungen in der Preisgestaltung von Medikamenten würden die großen Pharmaunternehmen M&A als attraktive Strategie zur Wahrung ihrer Position sehen. Es bleibe spannend zu beobachten, wie sich die Landschaft in den kommenden Jahren weiterentwickeln werde. (24.08.2023/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Biotechnologie-Branche erlebt einen Übernahmeboom, so die Experten der Apo Asset Management GmbH (apoAsset).Die Healthcare-Investoren Mario Linimeier und Kristoffer Unterbruner von der Medical Strategy GmbH würden erläutern, was dahinterstecke und welche Faktoren dabei eine wichtige Rolle spielen würden.