Tradegate-Aktienkurs Bionano Genomics-Aktie:

4,18 EUR +4,18 (08.08.2023, 07:23)



Nasdaq-Aktienkurs Bionano Genomics-Aktie:

3,04 EUR -1,94% (17.08.2023)



ISIN Bionano Genomics-Aktie:

US09075F3055



WKN Bionano Genomics-Aktie:

A3ENV3



Ticker-Symbol Bionano Genomics-Aktie:

BNGO



Nasdaq-Ticker-Symbol Bionano Genomics-Aktie:

BNGO



Kurzprofil Bionano Genomics Inc.:



Bionano Genomics Inc. (ISIN: US09075F3055, WKN: A3ENV3, Ticker-Symbol: BNGO, Nasdaq-Symbol: BNGO) ist ein Genomforschungsunternehmen, das optische Genomkartierung (OGM) für die Genomanalyse anbietet. Das Unternehmen bietet Ärzten, die sich auf das medizinische Management von Personen mit genetischen Erkrankungen, wie z. B. pädiatrischen neurologischen Entwicklungsstörungen, einschließlich Autismus-Spektrum-Störungen, spezialisiert haben, diagnostische Dienstleistungen an. Es vermarktet und vertreibt das Saphyr-System, das OGM-Daten liefert, die einen hochempfindlichen und hochspezifischen Nachweis aller Klassen von Strukturvariationen ermöglichen. Der Geschäftsbereich Lineagen bietet diagnostische Tests für Patienten an, deren klinisches Erscheinungsbild mit Autismus-Spektrum-Störungen und anderen neurologischen Entwicklungsstörungen übereinstimmt. Über seinen Geschäftsbereich BioDiscovery bietet es eine plattformunabhängige Softwarelösung an, die Sequenzierungs- und Microarray-Daten integriert und die Analyse, Visualisierung, Interpretation und Berichterstattung von Kopienzahlvarianten, Einzelnukleotidvarianten und fehlender Heterozygotie im gesamten Genom in einer konsolidierten Ansicht ermöglicht. (18.08.2023/ac/a/n)





San Diego (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Bronte Capital Management Pty hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Bionano Genomics kräftig an:Die Shortseller des Hedgefonds Bronte Capital Management Pty attackieren die Aktien von Bionano Genomics Inc. (ISIN: US09075F3055, WKN: A3ENV3, Ticker-Symbol: BNGO, Nasdaq-Symbol: BNGO).Die Finanzprofis des Hedgefonds Bronte Capital Management Pty Ltd mit Sitz in Bondi Junction, Australien, haben am 15.08.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,58% auf 0,77% der Aktien von Bionano Genomics ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von Bionano Genomics:0,77% Bronte Capital Management Pty Ltd (15.08.2022)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,61% der Bionano Genomics-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Bionano Genomics-Aktie: