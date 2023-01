NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (09.01.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von BofA Securities:Geoff Meacham, Analyst von BofA Securities, bestätigt sein Anlagevotum für die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB).Meacham sage, dass die FDA Biogens Alzheimer-Behandlung Leqembi mit einer "recht gutartigen" Kennzeichnung genehmigt habe, was für das Unternehmen "Gutes verheißen sollte". Während die Zulassung allgemein erwartet worden sei, hätten sich die Anleger auf die Kennzeichnung in Bezug auf Sicherheitswarnungen und Kontraindikationen konzentriert, so Meacham. In der Kennzeichnung würden Blutverdünner in den Warnhinweisen und Kontraindikationen nicht erwähnt, so der Analyst. Allerdings heiße es auf der Packungsbeilage, dass "Vorsicht geboten ist, wenn die Verabreichung eines Antithrombotikums oder eines Thrombolytikums an einen Patienten, der bereits mit Lecanemab behandelt wird, in Betracht gezogen wird", so Meacham weiter.Geoff Meacham, Analyst von BofA Securities, behält sein "neutral"-Rating für Biogen-Aktien mit einem Kursziel von 295 USD bei. (Analyse vom 09.01.2023)Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:263,00 EUR +0,13% (09.01.2023, 13:04)