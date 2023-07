NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

270,31 USD -2,42% (25.07.2023, 22:00)



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (26.07.2023/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Stifel:Paul Matteis, Analyst von Stifel, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB), senkt aber das Kursziel.Der Ergebnisbericht von Biogen sei von erheblichen Kostensenkungen und einer ausführlichen Diskussion über die Positionierung von Lecanemab geprägt gewesen, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. In der Zwischenzeit seien die Kommentare zu Zurolon überraschend begrenzt gewesen, was von einigen als Vorsicht im Vorfeld einer bevorstehenden Entscheidung der Aufsichtsbehörden interpretiert werden könnte. Es sei schwer zu sagen, was davon zu halten sei, wenn überhaupt. Die größere Sorge der Anleger bleibe die Erwartung einer allmählichen Einführung von Lecanemab. Die Bioge-Aktie sei aber dennoch unterbewertet.Paul Matteis, Analyst von Stifel, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Biogen-Aktie bestätigt und das Kursziel von 324 auf 320 USD gesenkt. (Analyse vom 25.07.2023)Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:244,80 EUR +0,08% (26.07.2023, 14:37)