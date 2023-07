Börsenplätze Biogen-Aktie:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (28.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Das Übernahme-Karussell im Biotech-Sektor bleibe in Bewegung. Nachdem bereits AstraZeneca am Freitag mit der Zahlenvorlage den Kauf eines Gentherapie-Portfolios von Pfizer angekündigt habe, sei auch Biogen fündig geworden. Der US-Biotech-Gigant wolle sich Reata Pharmaceuticals einverleiben.Biogen lege satte 7,3 Milliarden Dollar oder umgerechnet 172,50 Dollar je Reata-Aktie auf den Tisch. Das entspreche einem Aufschlag von knapp 59 Prozent auf den gestrigen Schlusskurs. Vor der Ankündigung habe bereits die Nachrichtenagentur "Bloomberg" über die Absicht Biogens berichtet.Reata habe sich auf die Entwicklung von Medikamenten gegen seltene Krankheiten spezialisiert. In den USA habe die Gesellschaft die Zulassung für Skyclarys zur Behandlung von Friedreich-Ataxie erhalten können - eine erbliche Erkrankung des zentralen Nervensystems."Wir sind davon überzeugt, dass Biogen mit seiner umfassenden Erfahrung in der Entwicklung und globalen Vermarktung von Produkten für seltene Krankheiten, die wir mit Spinraza und der kürzlichen Markteinführung von Qalsody unter Beweis gestellt haben, über die notwendigen Voraussetzungen verfügt, um die Bereitstellung von Skyclarys für Patienten auf der ganzen Welt zu beschleunigen", so Biogen-Chef Christopher Viehbacher. "Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für Biogen, unseren kurzfristigen Wachstumskurs zu verstärken und Skyclarys ist eine hervorragende Ergänzung unseres globalen Portfolios von Behandlungen für neuromuskuläre und seltene Krankheiten."Biogen kaufe sich frisches Wachstum teuer ein. Investierte Anleger sollten den Stoppkurs bei 230 Euro beachten. Die Reata-Aktie dürfte sich indes in den nächsten Handelstagen dem Gebot von Biogen annähern. DER AKTIONÄR gehe davon aus, dass es zu keinem Bieterkampf komme. Anleger nehmen bei Reata die Gewinne mit, wenn das Papier etwas unterhalb von 172,50 Dollar notiert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link