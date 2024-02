Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

209,00 EUR -1,32% (14.02.2024, 17:04)



NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

226,18 USD -0,21% (14.02.2024, 16:44)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (14.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB).Oppenheimer stelle fest, dass Biogen gemischte Finanzergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt und sich auf ein Geschäftsupdate konzentriert habe, das auf Fortschritte in mehreren Bereichen hindeute, einschließlich einer Finanzprognose für 2024 mit einem Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und einem Non-GAAP EPS-Wachstum von etwa 5%; Pläne für zwei potenziell transformative Produkteinführungen mit vielversprechenden Signalen; Pläne für Kostenmanagement und F&E-Priorisierung mit innovativen neuen therapeutischen Optionen bei der Alzheimer-Krankheit; zusätzliche Pipeline-Optionen bei seltenen Krankheiten; und offensichtliche Erwägungen für eine Fortsetzung von Bus Dev.Oppenheimer bleibe jedoch optimistisch, dass Leqembi und Skyclarys das längerfristige Umsatzwachstum vorantreiben würden, während die Fit-for-Growth-Initiativen im Laufe der Zeit zu einer Ausweitung der operativen Marge führen sollten.Die Analysten von Oppenheimer bewerten die Biogen-Aktie unverändert mit dem Votum "outperform". Das Kursziel werde von 295,00 auf 290,00 USD reduziert. (Analyse vom 14.02.2024)Börsenplätze Biogen-Aktie: