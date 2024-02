NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

223,18 USD +1,11% (15.02.2024, 15:58)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (15.02.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:BMO Capital Markets senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB).Die Bemühungen des Biotech-Konzerns, den Leqembi-Außendienst in den USA um 30% zu erweitern, würden die Herausforderungen bei der Entwicklung der kommerziellen Infrastruktur für die Markteinführung verdeutlichen, aber die Probleme seien wahrscheinlich vorübergehend und das langfristige Potenzial bleibe intakt, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. BMO Capital Markets bleibe bei seiner positiven Einschätzung des Potenzials von Leqembi zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit im Frühstadium und sei der Ansicht, dass die Daten von CLARITY-AD für die Kostenübernahme durch Medicare und die behördliche Zulassung weltweit ausreichend sein würden.BMO Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Biogen-Aktie bestätigt und das Kursziel von 295 auf 285 USD reduziert. (Analyse vom 14.02.2024)