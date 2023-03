NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

262,70 USD +1,61% (14.03.2023, 15:31)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (14.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Brian Abrahams, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, bewertet die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) weiterhin mit dem Votum "outperform" und erhöht das Kursziel von 335 USD auf 350 USD.Die kürzlich durchgeführte firmeneigene Ärztebefragung zur Wahrnehmung von Zuranolone im Vorfeld der bevorstehenden Markteinführung habe den Analysten zuversichtlicher gestimmt, dass die Ärzte den differenzierten Wirkmechanismus und den schnellen Wirkungseintritt des Medikaments zu schätzen wissen, so RBC in einer Research-Note an die Investoren. Das Researchhaus gehe von einem Spitzenumsatzpotenzial von 1,9 Mrd./200 Mio. USD bei MDD/PPD aus und erhöhe gleichzeitig seine Schätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit auf 75%Brian Abrahams, Analyst von RBC Capital Markets, bewertet die Biogen-Aktie weiterhin mit "outperform". (Analyse vom 13.03.2023)Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:245,15 EUR +1,74% (14.03.2023, 15:31)