Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (12.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Argus Research:Die Analysten von Argus Research erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB).Die FDA habe vor kurzem einen ergänzenden Zulassungsantrag für Lequembi akzeptiert, während Argus darauf hinweise, dass Lecanemab auch in Japan, China und Europa geprüft werde, und erkläre, dass die Zulassung und Einführung von Lecanemab in ausgewählten Märkten ein wichtiger Katalysator für die Aktie sein könnte. Biogen habe auch vielversprechende klinische Ergebnisse für ein anderes potenzielles Alzheimer-Medikament, BIIB080, gemeldet.Die Analysten von Argus Research stufen die Aktie von Biogen weiterhin mit "buy" ein und heben das Kursziel von 320,00 auf 350,00 USD an. (Analyse vom 11.05.2023)Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:283,60 EUR -0,35% (12.05.2023, 13:29)